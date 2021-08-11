С прошлого года нашла банку: заливала 1 раз, а рассол прозрачный, помидоры вкусные, крышка на месте

Удачный и простой рецепт, с помощь которого можно делать консервацию, которая может стоять не один год. Вместо уксуса будем использовать лимонный сок, который служит консервантов и оригинальной добавкой к маринаду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры;

в каждую банку по зонтику укропа, листку смородины, зубку чеснока;

горчица в зернах, по 1 ст.л;

перец горошком, по 4 шт;

перец душистый, по 2 шт;

лавровый лист, по 1 шт;

сахар по 2 ст.л;

соль, по 0.5 ст.л;

лимонная кислота, по 0.5 кофейной ложки.

Процесс приготовления

Помидоры для этого рецепта берем небольшие, с плотной кожурой, чтобы в процессе готовки, они не лопались и долгое время оставались целыми.

В каждую банку укладываем зелень и специи, чеснок, наполняем помидорами.

Всыпаем соль и сахар, горчицу зернами и лимонную кислоту.

Заливаем крутым кипятком и закручиваем крышками. Лучше крышки, которые закручивают ключом.

Переворачиваем банки и укутываем до полного остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Залогом успеха этой консервации, будут чисто вымытые томаты, зелень и конечно, стерилизованные банки и крышки.