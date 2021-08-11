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Баклажаны Как грибы. Только открою банку, как все сразу бегут а стол

Баклажаны Как грибы своим вкусом напоминают настоящие грибы и очень понравятся всем вашим домочадцам.

Баклажаны Как грибы: ингредиенты

Баклажаны Как грибы

  1. Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
  2. Вода — 1 л. (один литр)
  3. Чеснок – 8 з. (восемь зубчиков)
  4. Острый перец – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  5. Петрушка – 1 п. (один пучок)
  6. Укроп – 1 п. (один пучок)
  7. Растительное масло – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  8. Гвоздика
  9. Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
  10. Душистый перец
  11. Уксусная эссенция – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  12. Соль – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложки)

Процесс приготовления:

  • В чашу мультиварки налейте воду, добавьте все специи и соль.
  • Выбирайте программу «Варка на пару».
  • После закипания воды, влейте эссенцию, бросьте кубики баклажан и с момента закипания варите всё 5 минут.
  • Кусачки баклажана выньте на дуршлаг и оставьте стекать на час.
  • После баклажаны смешайте с измельчённым чесноком, мелкими кусочками острого перца и рублёной зеленью. Всё смешайте и оставьте на 40 минут.
  • Растительное масло влейте в чашу, нагрейте и снова уложите овощи.
  • Поставьте программу «тушение» и готовьте 15 минут.
  • Возьмите стерилизованные банки, разложите салат, закрутите крышками и переверните.
  • Укутайте и оставьте остывать.
  • Консервацию храните в кладовке или подвале.
  • По вкусу в закуску добавьте чеснок, острый перец.

Баклажаны Как грибы получаются невероятно вкусными.

Баклажаны Как грибы. Только открою банку, как все сразу бегут а стол 4

Приятного аппетита!

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