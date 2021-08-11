Баклажаны Как грибы. Только открою банку, как все сразу бегут а стол

Баклажаны Как грибы своим вкусом напоминают настоящие грибы и очень понравятся всем вашим домочадцам.
Баклажаны Как грибы: ингредиенты
- Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Чеснок – 8 з. (восемь зубчиков)
- Острый перец – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Петрушка – 1 п. (один пучок)
- Укроп – 1 п. (один пучок)
- Растительное масло – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Гвоздика
- Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
- Душистый перец
- Уксусная эссенция – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 2-3 ст. л. (две-три столовых ложки)
Процесс приготовления:
- В чашу мультиварки налейте воду, добавьте все специи и соль.
- Выбирайте программу «Варка на пару».
- После закипания воды, влейте эссенцию, бросьте кубики баклажан и с момента закипания варите всё 5 минут.
- Кусачки баклажана выньте на дуршлаг и оставьте стекать на час.
- После баклажаны смешайте с измельчённым чесноком, мелкими кусочками острого перца и рублёной зеленью. Всё смешайте и оставьте на 40 минут.
- Растительное масло влейте в чашу, нагрейте и снова уложите овощи.
- Поставьте программу «тушение» и готовьте 15 минут.
- Возьмите стерилизованные банки, разложите салат, закрутите крышками и переверните.
- Укутайте и оставьте остывать.
- Консервацию храните в кладовке или подвале.
- По вкусу в закуску добавьте чеснок, острый перец.
Баклажаны Как грибы получаются невероятно вкусными.
Приятного аппетита!
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