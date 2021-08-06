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Салат Генеральский на зиму. Сохраните в банках все краски лета

Салат Генеральский на зиму получается очень красивым и ярким, он укрнасит любой праздничный стол и принесёт кусочек лета в холодные зимние дни.

Салат Генеральский на зиму: ингредиенты

Салат Генеральский на зиму

  1. Капуста, морковь, сладкий перец и лук — по 300 гр. (триста грамм)
  2. Помидоры, огурцы — по 1 кг. (один килограмм)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  4. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Растительное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Уксусная эссенция 70 % — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Перец жгучий — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • При приготовлении лучше использовать фигурные ножи, так салат в банке выглядит очень красиво.
  • Нашинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами, помидоры тонкими ломтиками, сладкий перец — соломкой.
  • Фигурным ножом или обычным нарежьте огурцы и морковь кружками, все ингредиенты смешайте.
  • Затем в салат добавьте любую зелень в любом количестве, влейте растительное, добавьте сахар, посолите, поперчите, всё тщательно перемешайте.
  • Влейте уксус, перемешайте и оставьте на 3 часа, периодически помешивайте.
  • Готовый салат разложите по баночкам, хорошо утрамбуйте и залейте соком.
  • Накройте крышками и стерилизуйте 25 минут.
  • После этого, крышки плотно закрутите, банки переверните, укутайте и ждите, пока остынут.
  • Храните готовый салат в подвале или другом прохладном месте.

Салат Генеральский на зиму — овощное ассорти с ярким е свежим вкусом.

Салат Генеральский на зиму. Сохраните в банках все краски лета 2

Готовьте на здоровье!

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