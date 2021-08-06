Салат Генеральский на зиму. Сохраните в банках все краски лета

Салат Генеральский на зиму получается очень красивым и ярким, он укрнасит любой праздничный стол и принесёт кусочек лета в холодные зимние дни.

Салат Генеральский на зиму: ингредиенты

Капуста, морковь, сладкий перец и лук — по 300 гр. (триста грамм) Помидоры, огурцы — по 1 кг. (один килограмм) Сахар — 100 гр. (сто грамм) Соль — 2 ст. л (две столовые ложки) Растительное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Уксусная эссенция 70 % — 1 ст. л (одна столовая ложка) Перец жгучий — по вкусу

Рецепт приготовления:

При приготовлении лучше использовать фигурные ножи, так салат в банке выглядит очень красиво.

Нашинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами, помидоры тонкими ломтиками, сладкий перец — соломкой.

Фигурным ножом или обычным нарежьте огурцы и морковь кружками, все ингредиенты смешайте.

Затем в салат добавьте любую зелень в любом количестве, влейте растительное, добавьте сахар, посолите, поперчите, всё тщательно перемешайте.

Влейте уксус, перемешайте и оставьте на 3 часа, периодически помешивайте.

Готовый салат разложите по баночкам, хорошо утрамбуйте и залейте соком.

Накройте крышками и стерилизуйте 25 минут.

После этого, крышки плотно закрутите, банки переверните, укутайте и ждите, пока остынут.

Храните готовый салат в подвале или другом прохладном месте.

Салат Генеральский на зиму — овощное ассорти с ярким е свежим вкусом.

Готовьте на здоровье!