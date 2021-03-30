Горжусь своим рецептом борща. Рассказываю 5 моих «борщевых правил»

Я считаю свой рецепт борща очень вкусным и удачным. Понимаю, что у каждой хозяйки есть свои приемы готовки этого первого блюда, но хочу поделиться своими секретами, может кому-то они понравятся.

Правила готовки борща:

бульон варю наваристым, на кости и мясе, чтобы сразу чувствовать сытость. Если не хотите варить много мяса для борща, просто подумайте о том, что его часть можно использовать в качестве начинки для блинчиков;

наваристый борщ получается от достаточного количества продуктов. Не экономьте и добавляйте достаточно всех продуктов и овощей. А чтобы борщ был ну самым вкусным, в самом начале варки бросьте в бульон 2 целые картофелины, которые потом можно измельчить вилкой. Капусту тонко шинкуем;

свеклу сначала всегда тушу с луком, в конце посыпаю ложкой муки и потом добавляю в борщ;

если вы убираете мясо из борща, когда бульон уже сварился, то добавьте его обратно за 15 минут до окончания варки борща. После того, как борщи сварили, обязательно настаиваем его 15 – 20 минут;

не забывайте о чесноке, ароматных травах, зелени и специях по своему вкусу.

Вот такие небольшие секреты помогают сделать борщ вкусным и ароматным, наваристым.