Быстрый десерт. Торт на кефире с вареньем

Рецепт довольно прост, можно сделать торт, если разрезать бисквит или оставить в виде сладкого пирога, который можно пропитать сиропом и покрыть шоколадной глазурью. Благодаря тесту на кефире, бисквит будет влажным и нежным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 250 г;

варенье, 1 стакан;

кефир, 250 мл;

сода, 2 ч.л;

мука, 2 стакана.

Для приготовления крема необходимо:

сметана, 500 мл;

сахар, 1 стакан.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до растворения последнего.

Вливаем кефир и варенье, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку с содой, вымешиваем тесто.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выливаем часть теста.

Выпекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.

Также выпекаем и второй корж.

Остужаем коржи.

Для крема смешиваем сахар и сметану и взбиваем до густоты.

Совет: лучше использовать сахарную пудру, кристалла сахара не могут так быстро растворяться в сметане или сливках, а долгое взбивание, может привести к расслоению сметаны. Если масса получается все равно жидкой, можно добавить 1 – 2 пакетика загустителя.

Смазываем коржи кремом, можно обмазать верх и бока и отправляем в холодильник. Если есть желание, можно полить сверху шоколадом или сварить глазурь.