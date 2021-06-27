Быстрый десерт. Торт на кефире с вареньем

Рецепт довольно прост, можно сделать торт, если разрезать бисквит или оставить в виде сладкого пирога, который можно пропитать сиропом и покрыть шоколадной глазурью. Благодаря тесту на кефире, бисквит будет влажным и нежным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 250 г;
- варенье, 1 стакан;
- кефир, 250 мл;
- сода, 2 ч.л;
- мука, 2 стакана.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана, 500 мл;
- сахар, 1 стакан.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до растворения последнего.
Вливаем кефир и варенье, вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку с содой, вымешиваем тесто.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выливаем часть теста.
Выпекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.
Также выпекаем и второй корж.
Остужаем коржи.
Для крема смешиваем сахар и сметану и взбиваем до густоты.
Совет: лучше использовать сахарную пудру, кристалла сахара не могут так быстро растворяться в сметане или сливках, а долгое взбивание, может привести к расслоению сметаны. Если масса получается все равно жидкой, можно добавить 1 – 2 пакетика загустителя.
Смазываем коржи кремом, можно обмазать верх и бока и отправляем в холодильник. Если есть желание, можно полить сверху шоколадом или сварить глазурь.
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