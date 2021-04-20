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Краковский пирог. Домашний торт, который даст фору любому чизкейку

Краковский пирог подарит Вам неповторимый вкус рассыпчатого и сытного пирога, рецептом которого Вы сразу поделитесь со всеми друзьями.

Краковский пирог: ингредиенты

Краковский пирог

  1. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  2. Яичный желток – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Яичные белки – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Мука пшеничная  – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
  5. Творог – 600 г. (шестьсот грамм)
  6. Изюм – 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Ванильный экстракт – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Масло сливочное  – 140 г. (сто сорок грамм)
  9. Лимон – 1 шт. (одна штука)
  10. Крахмал – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  11. Сахарная пудра – 360 г. (триста шестьдесят грамм)
  12. Соль – 1 щеп. (одна щепотка)

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте тесто для песочной основы. Разотрите 70 грамм размягчённого сливочного масла с мукой в мелкую крошку. Патом в миску добавьте разболтанное вилкой яйцо.
  • Добавьте туда 60 грамм сахарной пудры, ванильный экстракт (или ванильную пудру) и щепотку соли. Ингредиенты перемешайте. Скатайте тесто в шар.
  • Тесто отправьте в холодильник на 15-20 минут. Соедините в глубокой миске творог со 100 г сахарной пудры.
  • Добавьте к ним 70 грамм мягкого сливочного масла и желтки. Перемешайте всё. Выстелите форму для запекания пергаментом. Разровняйте по нему подошедшее тесто.
  • Сформируйте бортики, сделайте проколы вилкой по дну. Основу отправьте на 12-25 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Она должна приобрести золотистый цвет.
  • Когда основа будет готова, начинайте взбивать белки. Когда они увеличатся в размере и станут пышными, перелейте белки в творог.
  • Обваляйте в крахмале заранее помытый и подушенный изюм. Его тоже пересыпьте к творогу. Перемешайте начинку до однородности. Вылейте её на песочную основу и разровняйте.
  • Пирог готовьте 40-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Пока пирог в духовке, сделайте заливку.
  • Процедите и смешайте с остатками сахарной пудры сок половины или целого лимона. Понадобится 6-8 столовых ложек. Ингредиенты перемешивайте венчиком до однородности.

Краковский пирог можете нарезать и наслаждаться его невероятным вкусом.

Краковский пирог. Домашний торт, который даст фору любому чизкейку 2

Приятного аппетита!

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