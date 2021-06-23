Песочный лимонный пирог. Яркий, солнечный пирог, который порадует вас своим вкусом

Песочный лимонный пирог получается очень вкусным и ароматным, а также невероятно красивым.
Песочный лимонный пирог: ингредиенты
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Сливочное масло — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Сахарная пудра — 230 гр. (двести тридцать грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель — 8 гр. (восемь грамм)
Пошаговое приготовление:
- Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, 100 гр. сахарной пудры. Затем добавьте 150 гр. сливочного масла. При помощи рук разотрите всё в крошку. Затем добавьте одно яйцо и быстрыми движениями замесите тесто. Оно должно быть податливым, нежным и мягким.
- Тесто отправьте на полчаса в холодильник.
- Приготовьте крем: сперва из лимона выжмите сок и процедите. Оставшиеся 30 гр. сливочного масла растопите на водяной бане. К маслу добавьте процеженный лимонный сок и всыпьте 130 гр. сахарной пудры. Затем добавьте оставшиеся два яйца и постоянно помешивая готовьте крем на слабом огне, пока не загустеет. Это займёт 5-6 минут. Затем снимите крем с огня.
- Застелите форму для выпекания пекарской бумагой, выложите на неё две трети теста и пальцами распределите его по дну формы, попутно формируя бортики.
- На тесто выложите лимонный крем, оставшуюся часть теста раскатайте и нарежьте на полоски.
- Полоски выложите на пирог в виде сетки.
- Лимонный пирог выпекайте 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Песочный лимонный пирог получается очень вкусным и ароматным.
Пеките на здоровье!
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