Творожные булочки на сковороде. Выпечка, которая станет самой любимой в вашем доме

Творожные булочки на сковороде подойдут на тот случай, если гости на пороге. Нежный вкус бесподобных булочек понравится всем.

Творожные булочки на сковороде: ингредиенты

Мука — 300 — 320 гр. (триста — триста двадцать грамм) Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сахар — 100 — 120 гр. (сто — сто двадцать грамм) Ванилин — 1 гр. (один грамм) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — щепотка Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)

Рецепт приготовления:

В миске смешайте сливочное масло. творог, сахар, соль и ванилин, взбейте в погружном блендере до однородности.

Просейте туда муку с разрыхлителем, замесите тесто.

Разделите тесто на две части, каждую раскатайте в пласт толщиной примерно 3 мм. При помощи стакана вырежьте круглые заготовки.

Затем внахлёст сложите 5 кружочков и разрежьте пополам, формируя бутоны. Лепесточки разровняйте.

Застелите пергаментом дно сковороды и выложите заготовки на расстоянии друг от друга,

Сковороду накройте крышкой и готовьте булочки 15-20 минут на медленном огне.

Выпечке дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Творожные булочки на сковороде получатся нежные и вкусные.

Пеките на здоровье!