Творожные булочки на сковороде. Выпечка, которая станет самой любимой в вашем доме

Творожные булочки на сковороде подойдут на тот случай, если гости на пороге. Нежный вкус бесподобных булочек понравится всем.
Творожные булочки на сковороде: ингредиенты
- Мука — 300 — 320 гр. (триста — триста двадцать грамм)
- Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 100 — 120 гр. (сто — сто двадцать грамм)
- Ванилин — 1 гр. (один грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
Рецепт приготовления:
- В миске смешайте сливочное масло. творог, сахар, соль и ванилин, взбейте в погружном блендере до однородности.
- Просейте туда муку с разрыхлителем, замесите тесто.
- Разделите тесто на две части, каждую раскатайте в пласт толщиной примерно 3 мм. При помощи стакана вырежьте круглые заготовки.
- Затем внахлёст сложите 5 кружочков и разрежьте пополам, формируя бутоны. Лепесточки разровняйте.
- Застелите пергаментом дно сковороды и выложите заготовки на расстоянии друг от друга,
- Сковороду накройте крышкой и готовьте булочки 15-20 минут на медленном огне.
- Выпечке дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Творожные булочки на сковороде получатся нежные и вкусные.
Пеките на здоровье!