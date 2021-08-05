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Творожные булочки на сковороде. Выпечка, которая станет самой любимой в вашем доме

Творожные булочки на сковороде подойдут на тот случай, если гости на пороге. Нежный вкус бесподобных булочек понравится всем.

Творожные булочки на сковороде: ингредиенты

Творожные булочки на сковороде

  1. Мука — 300 — 320 гр. (триста — триста двадцать грамм)
  2. Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 100 — 120 гр. (сто — сто двадцать грамм)
  5. Ванилин — 1 гр. (один грамм)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Соль — щепотка
  8. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)

Рецепт приготовления:

  • В миске смешайте сливочное масло. творог, сахар, соль и ванилин, взбейте в погружном блендере до однородности.
  • Просейте туда муку с разрыхлителем, замесите тесто.
  • Разделите тесто на две части, каждую раскатайте в пласт толщиной примерно 3 мм. При помощи стакана вырежьте круглые заготовки.
  • Затем внахлёст сложите 5 кружочков и разрежьте пополам, формируя бутоны. Лепесточки разровняйте.
  • Застелите пергаментом дно сковороды и выложите заготовки на расстоянии друг от друга,
  • Сковороду накройте крышкой и готовьте булочки 15-20 минут на медленном огне.
  • Выпечке дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Творожные булочки на сковороде получатся нежные и вкусные.

Творожные булочки на сковороде. Выпечка, которая станет самой любимой в вашем доме 2

Пеките на здоровье!

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