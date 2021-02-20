Оказывается, я неправильно варила картофель. Подруга из Белоруссии указала на ошибки и рассказала главные секреты

Сварить вкусный картофель, это оказывается не так просто. Нужно знать небольшие секретики, которыми пользуются все жители родины картофеля – Белоруссии. Моя подруга, которая там живет, поделилась со мной, а теперь я хочу дать эти советы и вам.
Очищаем картофель, разрезаем на две части и промываем холодной водой от крахмала. Можно замочить на 15 – 20 минут, крахмал также выйдет.
Доводим воду до кипения и только потом, укладываем картофель. Это помогает оставить в овоще больше полезных веществ.
Солим картофель уже почти в конце варки – если посоли в самом начале, то картофель будет «дубовый» и долго варится.
Не наливайте много воды в картофель – она должна лишь немного покрывать кусочки.
Когда слили воду, кастрюлю не накрываем крышкой, а ставим на большой огонь и обсушиваем до испарения влаги.
При варке картофеля для особого вкуса, можно добавить целую луковицу или несколько зубчиков чеснока – получается очень вкусно. А при подаче, не забываем посыпать рубленой зеленью и обязательно положить сливочное масло или сметану.
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