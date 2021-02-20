Оказывается, я неправильно варила картофель. Подруга из Белоруссии указала на ошибки и рассказала главные секреты

Сварить вкусный картофель, это оказывается не так просто. Нужно знать небольшие секретики, которыми пользуются все жители родины картофеля – Белоруссии. Моя подруга, которая там живет, поделилась со мной, а теперь я хочу дать эти советы и вам.

Очищаем картофель, разрезаем на две части и промываем холодной водой от крахмала. Можно замочить на 15 – 20 минут, крахмал также выйдет.

Доводим воду до кипения и только потом, укладываем картофель. Это помогает оставить в овоще больше полезных веществ.

Солим картофель уже почти в конце варки – если посоли в самом начале, то картофель будет «дубовый» и долго варится.

Не наливайте много воды в картофель – она должна лишь немного покрывать кусочки.

Когда слили воду, кастрюлю не накрываем крышкой, а ставим на большой огонь и обсушиваем до испарения влаги.