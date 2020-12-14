Все ищут его на столе! Потрясающе вкусный салат «Курица под снегом»

Я отношу этот рецепт к одним из самых удачных: самые обычные продукты, один из самых легких и быстрых способов готовки, подавать можно как порционно, так и в салатнике или сформировать салат в кольце, украшать можно так, как позволяет фантазия.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 1 шт;

картофель, 3 шт;

яйца, 4 шт;

лук, 1 шт;

майонез, соль, перец ;

сыр, 120 г.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, добавляем сахар – по 2 ст.л.

Заливаем кипятком, чтобы покрыл лук.

Очень хорошо все вымешиваем и оставляем лук мариноваться.

Куриное филе режем полосками, солим и посыпаем смесью перцем, вливаем 1 ложку соевого соуса.

Обжариваем на сковороде до румяности и остужаем.

Формируем салат слоями и делаем над каждым сеточку майонеза.

Первый слой – тертый картофель, солим и перчим.

Второй слой – французская горчица в зернах, 1 ст.л.(без майонеза)

Третий слой – мясо (без майонеза)

Четвертый слой – маринованный лук.

Трем желтки на лук и сеточка майонеза.

Трем сыр на салат и распределяем по всему салату, уплотняем ложкой, чтобы получилось как «сугроб». Покрываем майонезом.

Трем белок и равномерно распределяем по всему салату – верху и бокам.

Для декора можно посыпать черными сменами кунжута или по своему вкусу.

Отправляем в холодильник минимум на 2 часа.