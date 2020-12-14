Все ищут его на столе! Потрясающе вкусный салат «Курица под снегом»

Я отношу этот рецепт к одним из самых удачных: самые обычные продукты, один из самых легких и быстрых способов готовки, подавать можно как порционно, так и в салатнике или сформировать салат в кольце, украшать можно так, как позволяет фантазия.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 1 шт;
- картофель, 3 шт;
- яйца, 4 шт;
- лук, 1 шт;
- майонез, соль, перец ;
- сыр, 120 г.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, добавляем сахар – по 2 ст.л.
Заливаем кипятком, чтобы покрыл лук.
Очень хорошо все вымешиваем и оставляем лук мариноваться.
Куриное филе режем полосками, солим и посыпаем смесью перцем, вливаем 1 ложку соевого соуса.
Обжариваем на сковороде до румяности и остужаем.
Формируем салат слоями и делаем над каждым сеточку майонеза.
Первый слой – тертый картофель, солим и перчим.
Второй слой – французская горчица в зернах, 1 ст.л.(без майонеза)
Третий слой – мясо (без майонеза)
Четвертый слой – маринованный лук.
Трем желтки на лук и сеточка майонеза.
Трем сыр на салат и распределяем по всему салату, уплотняем ложкой, чтобы получилось как «сугроб». Покрываем майонезом.
Трем белок и равномерно распределяем по всему салату – верху и бокам.
Для декора можно посыпать черными сменами кунжута или по своему вкусу.
Отправляем в холодильник минимум на 2 часа.
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