Витаминный салат из свеклы с яблоками. Это блюдо зарядит вас энергией на весь день

Витаминный салат из свеклы с яблоками получается очень красивым и полезным. Такой салат вам очень понравиться и и украсит Ваш стол.
Витаминный салат из свеклы с яблоками: ингредиенты
- Яблоко — шт. (одна штука)
- Свёкла – 600 г. (шестьсот грамм)
- Гвоздика – 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар – 3 ч. л. (три чайных ложки)
- Оливковое масло — ст. л. (две столовые ложки)
- Лимонный сок – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
- Красное вино – 100 мл. (сто миллилитров)
- Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Отварите свёклу. Яблоки и свёклу очистите и натрите на крупной тёрке.
- Обжарьте на оливковом масле, добавьте сахар, гвоздику, корицу, лимонный сок и соль.
- Тушите 15 минут под крышкой.
- За 5 минут до окончания тушения добавьте вино.
Витаминный салат из свеклы с яблоками — очень вкусно и полезно
Приятного аппетита!
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