Витаминный салат из свеклы с яблоками. Это блюдо зарядит вас энергией на весь день

Витаминный салат из свеклы с яблоками получается очень красивым и полезным. Такой салат вам очень понравиться и и украсит Ваш стол.

Витаминный салат из свеклы с яблоками: ингредиенты

Яблоко — шт. (одна штука) Свёкла – 600 г. (шестьсот грамм) Гвоздика – 4 шт. (четыре штуки) Сахар – 3 ч. л. (три чайных ложки) Оливковое масло — ст. л. (две столовые ложки) Лимонный сок – 6 ст. л. (шесть столовых ложки) Красное вино – 100 мл. (сто миллилитров) Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

Отварите свёклу. Яблоки и свёклу очистите и натрите на крупной тёрке.

Обжарьте на оливковом масле, добавьте сахар, гвоздику, корицу, лимонный сок и соль.

Тушите 15 минут под крышкой.

За 5 минут до окончания тушения добавьте вино.

Витаминный салат из свеклы с яблоками — очень вкусно и полезно

Приятного аппетита!