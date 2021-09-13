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Витаминный салат из свеклы с яблоками. Это блюдо зарядит вас энергией на весь день

Витаминный салат из свеклы с яблоками получается очень красивым и полезным. Такой салат вам очень понравиться и и украсит Ваш стол.

Витаминный салат из свеклы с яблоками: ингредиенты

Витаминный салат из свеклы с яблоками

  1. Яблоко —  шт. (одна штука)
  2. Свёкла – 600 г. (шестьсот грамм)
  3. Гвоздика – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Сахар – 3 ч. л. (три чайных ложки)
  5. Оливковое масло —  ст. л. (две столовые ложки)
  6. Лимонный сок – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
  7. Красное вино – 100 мл. (сто миллилитров)
  8. Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  9. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Отварите свёклу. Яблоки и свёклу очистите и натрите на крупной тёрке.
  • Обжарьте на оливковом масле, добавьте сахар, гвоздику, корицу, лимонный сок и соль.
  • Тушите 15 минут под крышкой.
  • За 5 минут до окончания тушения добавьте вино.

Витаминный салат из свеклы с яблоками — очень вкусно и полезно

Витаминный салат из свеклы с яблоками. Это блюдо зарядит вас энергией на весь день 2

Приятного аппетита!

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