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Сочные рыбные котлеты — это реально! Как приготовить вкусные рыбные котлеты дома

Не все любят рыбные котлеты, особенно из судака. Но если ы воспользуетесь моим рецептом, у вас получится очень вкусное блюдо, которое можно подавать к обеду или ужину.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

судак, 600 г;

яйца, 2 шт;

лук, 1 шт;

морковь, 2 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Лук мелко режем, морковь трем на мелкой терке и отправляем тушиться на растительном масле.

Овощи остужаем.

Филе судака режем кусками и отправляем в мясорубку вместе с тушенными овощами, измельчаем.

Венчиком взбиваем яйца и вливаем массу в фарш, добавляем соль и перец, специи для рыбы, вымешиваем.

Совет: рыба очень удачно сочетается с укропом, он добавляет вкуса и аромата.

Формируем котлеты и обваливаем их в крахмале – кукурузном или картофельном.

Сочные рыбные котлеты — это реально! Как приготовить вкусные рыбные котлеты дома

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Складываем все котлеты в сковороду, наливаем немного кипятка, накрываем крышкой и тушим 10 минут.

Сочные рыбные котлеты — это реально! Как приготовить вкусные рыбные котлеты дома

Рыбные котлетки будут мягкими и сочными, ароматными, отлично подходят к картофельному пюре, отварному рису по-восточному, овощам.

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