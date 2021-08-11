Сочные рыбные котлеты — это реально! Как приготовить вкусные рыбные котлеты дома

Не все любят рыбные котлеты, особенно из судака. Но если ы воспользуетесь моим рецептом, у вас получится очень вкусное блюдо, которое можно подавать к обеду или ужину.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
судак, 600 г;
яйца, 2 шт;
лук, 1 шт;
морковь, 2 шт;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Лук мелко режем, морковь трем на мелкой терке и отправляем тушиться на растительном масле.
Овощи остужаем.
Филе судака режем кусками и отправляем в мясорубку вместе с тушенными овощами, измельчаем.
Венчиком взбиваем яйца и вливаем массу в фарш, добавляем соль и перец, специи для рыбы, вымешиваем.
Совет: рыба очень удачно сочетается с укропом, он добавляет вкуса и аромата.
Формируем котлеты и обваливаем их в крахмале – кукурузном или картофельном.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Складываем все котлеты в сковороду, наливаем немного кипятка, накрываем крышкой и тушим 10 минут.
Рыбные котлетки будут мягкими и сочными, ароматными, отлично подходят к картофельному пюре, отварному рису по-восточному, овощам.
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