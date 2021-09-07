Никогда не ела настолько вкусный салат из перцев. Теперь буду делать постоянно: даже на все праздники

Такой салат готовится просто и быстро, основной продукт – сладкий, мясистый болгарский перец. Это блюдо вам точно понравится, поэтому попробуйте сделать салат на пробу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

перец сладкий, 530 г;

кунжут, 2 ст.л;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

уксус 9 %, 2 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

соевый соус, 2 ст.л;

зелень, растительное масло.

Процесс приготовления

Перец режем соломкой или дольками.

Лук измельчайте как вам больше нравится.

Чеснок и зелень мелко рубим ножом.

Обжариваем перец на растительном масле до состояния легкой мягкости, но сильно не нужно, просто несколько минут.

Совет: если любите острые перцы, тогда добавляйте кусочки острого.

Заправляем перец специями, чесноком и зеленью, ароматными травами и уксусом, соевым соусом.

Перемешайте все и попробуйте на соль- если соевого соуса маловато, тогда досолите.

Можно оставить салат мариноваться в холодильнике на 30 минут и подавайте к шашлыкам, рыбным котлетам и прочим вкусным блюдам и закускам.