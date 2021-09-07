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Никогда не ела настолько вкусный салат из перцев. Теперь буду делать постоянно: даже на все праздники

Такой салат готовится просто и быстро, основной продукт – сладкий, мясистый болгарский перец. Это блюдо вам точно понравится, поэтому попробуйте сделать салат на пробу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • перец сладкий, 530 г;
  • кунжут, 2 ст.л;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • уксус 9 %, 2 ст.л;
  • сахар, 1 ст.л;
  • соевый соус, 2 ст.л;
  • зелень, растительное масло.

Процесс приготовления

Перец режем соломкой или дольками.

Лук измельчайте как вам больше нравится.

Чеснок и зелень мелко рубим ножом.

Обжариваем перец на растительном масле до состояния легкой мягкости, но сильно не нужно, просто несколько минут.

Совет: если любите острые перцы, тогда добавляйте кусочки острого.

Заправляем перец специями, чесноком и зеленью, ароматными травами и уксусом, соевым соусом.

Перемешайте все и попробуйте на соль- если соевого соуса маловато, тогда досолите.

Никогда не ела настолько вкусный салат из перцев. Теперь буду делать постоянно: даже на все праздники

Можно оставить салат мариноваться в холодильнике на 30 минут и подавайте к шашлыкам, рыбным котлетам и прочим вкусным блюдам и закускам.

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