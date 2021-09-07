Никогда не ела настолько вкусный салат из перцев. Теперь буду делать постоянно: даже на все праздники

Такой салат готовится просто и быстро, основной продукт – сладкий, мясистый болгарский перец. Это блюдо вам точно понравится, поэтому попробуйте сделать салат на пробу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- перец сладкий, 530 г;
- кунжут, 2 ст.л;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- сахар, 1 ст.л;
- соевый соус, 2 ст.л;
- зелень, растительное масло.
Процесс приготовления
Перец режем соломкой или дольками.
Лук измельчайте как вам больше нравится.
Чеснок и зелень мелко рубим ножом.
Обжариваем перец на растительном масле до состояния легкой мягкости, но сильно не нужно, просто несколько минут.
Совет: если любите острые перцы, тогда добавляйте кусочки острого.
Заправляем перец специями, чесноком и зеленью, ароматными травами и уксусом, соевым соусом.
Перемешайте все и попробуйте на соль- если соевого соуса маловато, тогда досолите.
Можно оставить салат мариноваться в холодильнике на 30 минут и подавайте к шашлыкам, рыбным котлетам и прочим вкусным блюдам и закускам.
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