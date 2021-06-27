Торт Мишка на севере. Лакомство, которое дарит вкус детства

Торт Мишка на севере — очень нежный и вкусный.
Торт Мишка на севере: ингредиенты
Грецкие орехи – 1 ст. (один стакан)
Для теста:
- Пшеничная мука – 400 г. (четыреста грамм)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Ванильный сахар – 1 п. (один пакетик)
- Сметана – 1 ст. (один стакан)
- Какао – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайные ложки)
Для крема:
- Сахар – 180-200 г. (от ста восьмидесяти до двухсот грамм)
- Сметана – 500 г. (пятьсот грамм)
Для глазури:
- Молоко – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
- Сахар – 6 ст. л. (шесть столовые ложки)
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Какао – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
Способ приготовления:
- Для приготовления теста к сметане добавьте сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и перемешайте венчиком.
- На две равные части разделите сметанную смесь.
- В одну смесь добавьте 180 грамм муки и 2 столовые ложки какао.
- В другую часть сметаны добавьте 220 грамм муки и перемешайте.
- Замесите два вида теста: тёмное и светлое.
- Каждый разделите на три равных части.
- Сливочным маслом смажьте дно формы.
- Одну часть теста для торта равномерно распределите по форме и немного наколите вилкой.
- Коржи выпекайте примерно 7-10 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Пока остывают коржи, приготовьте крем для тортика. Сахар и сметану соедините и мешайте миксером одну минуту.
- Блендером или скалкой измельчите поджаренные грецкие орехи.
- Коржи положите на плоское круглое блюдо чередуя светлый и тёмный, каждый корж смазывая сметанным кремом и посыпая орешками.
- Для глазури масло, какао, сахар положите в сотейник, добавьте молоко, поставьте на плиту и, помешивая, доведите содержимое сотейник до однородной массы.
- Торт покройте горячей глазурью и украсьте орешками.
- Торт на ночь отправьте в холодильник, для пропитки.
Торт Мишка на севере — привет из прошлого.
Пеките на здоровье!
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