Скатерть-Самобранка

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Торт Мишка на севере. Лакомство, которое дарит вкус детства

Торт Мишка на севере — очень нежный и вкусный.

Торт Мишка на севере: ингредиенты

Торт Мишка на севере

Грецкие орехи – 1 ст. (один стакан)

Для теста:

  1. Пшеничная мука – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Ванильный сахар – 1 п. (один пакетик)
  4. Сметана – 1 ст. (один стакан)
  5. Какао – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайные ложки)

Для крема:

  1. Сахар – 180-200 г. (от ста восьмидесяти до двухсот грамм)
  2. Сметана – 500 г. (пятьсот грамм)

Для глазури:

  1. Молоко – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
  2. Сахар – 6 ст. л. (шесть столовые ложки)
  3. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  4. Какао – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Для приготовления теста к сметане добавьте сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и перемешайте венчиком.
  • На две равные части разделите сметанную смесь.
  • В одну смесь добавьте 180 грамм муки и 2 столовые ложки какао.
  • В другую часть сметаны добавьте 220 грамм муки и перемешайте.
  • Замесите два вида теста: тёмное и светлое.
  • Каждый разделите на три равных части.
  • Сливочным маслом смажьте дно формы.
  • Одну часть теста для торта равномерно распределите по форме и немного наколите вилкой.
  • Коржи выпекайте примерно 7-10 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  • Пока остывают коржи, приготовьте крем для тортика. Сахар и сметану соедините и мешайте миксером одну минуту.
  • Блендером или скалкой измельчите поджаренные грецкие орехи.
  • Коржи положите на плоское круглое блюдо чередуя светлый и тёмный, каждый корж смазывая сметанным кремом и посыпая орешками.
  • Для глазури масло, какао, сахар положите в сотейник, добавьте молоко, поставьте на плиту и, помешивая, доведите содержимое сотейник до однородной массы.
  •  Торт покройте горячей глазурью и украсьте орешками.
  • Торт на ночь отправьте в холодильник, для пропитки.

Торт Мишка на севере — привет из прошлого.

Торт Мишка на севере. Лакомство, которое дарит вкус детства 2

Пеките на здоровье!

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