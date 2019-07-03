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Не любишь кашу на завтрак? Вот это вкусная альтернатива

Не любишь кашу на завтрак? Вот это вкусная альтернатива

Ингредиенты
Молоко 2 стак.
Овсяные хлопья 1,5 ст. л.
Грецкие орехи 1 ст. л.
Какао-порошок 2 ст. л. 
Мёд 1 ч. л.
Корица 0,5 ч. л.
Ванильный экстракт 0,25 ч. л.

 
Приготовление

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В кофемолке или блендере измельчите овсяные хлопья до состояния муки.Залейте муку из хлопьев молоком, добавьте ванильный экстракт, корицу.Варите на протяжении 3 минут на маленьком огне, постоянно помешивая.Посыпьте десерт какао-порошком и орехами. Добавьте мёд. Можно украсить взбитыми сливками.

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