Не любишь кашу на завтрак? Вот это вкусная альтернатива

Ингредиенты
Молоко 2 стак.
Овсяные хлопья 1,5 ст. л.
Грецкие орехи 1 ст. л.
Какао-порошок 2 ст. л.
Мёд 1 ч. л.
Корица 0,5 ч. л.
Ванильный экстракт 0,25 ч. л.
Приготовление
В кофемолке или блендере измельчите овсяные хлопья до состояния муки.Залейте муку из хлопьев молоком, добавьте ванильный экстракт, корицу.Варите на протяжении 3 минут на маленьком огне, постоянно помешивая.Посыпьте десерт какао-порошком и орехами. Добавьте мёд. Можно украсить взбитыми сливками.
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