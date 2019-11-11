Закуска «на скорую руку»: лаваш с сыром станет чудесным завтраком

Ингредиенты:
лаваш тонкий 1 шт.
сыр мягкий 100 г
петрушка ½ пучка
яйцо 1 шт.
масло растительное 1 ст. л.
перец черный молотый 1 щепотка
Для подачи:
помидоры 1 шт.
петрушка 2 веточки
Приготовление:
Сыр натрите на крупной терке. Зелень хорошо промойте, нарежьте мелко. Смешайте сыр с молотым перцем и зеленью. Слегка посолите.
Лаваш разрежьте вдоль на четыре части. В начало положите четвертую часть начинки сверните треугольником. И так каждую часть.
Яйцо смешайте с солью.
Затем обмокните в яйцо треугольники и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
Подавайте с помидором, украсив зеленью петрушки.
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии