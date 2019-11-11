Закуска «на скорую руку»: лаваш с сыром станет чудесным завтраком

Ингредиенты:

лаваш тонкий 1 шт.

сыр мягкий 100 г

петрушка ½ пучка

яйцо 1 шт.

масло растительное 1 ст. л.

перец черный молотый 1 щепотка

Для подачи:

помидоры 1 шт.

петрушка 2 веточки

Приготовление:

Сыр натрите на крупной терке. Зелень хорошо промойте, нарежьте мелко. Смешайте сыр с молотым перцем и зеленью. Слегка посолите.

Лаваш разрежьте вдоль на четыре части. В начало положите четвертую часть начинки сверните треугольником. И так каждую часть.

Яйцо смешайте с солью.

Затем обмокните в яйцо треугольники и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.

Подавайте с помидором, украсив зеленью петрушки.

Приятного аппетита!!!