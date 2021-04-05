Лакомство из лимона на зиму. Всю зиму я не болела, благодаря этому лакомству

Лакомство из лимона на зиму — полезное лакомство, с ярким кисло-сладким вкусом. Оно готовиться довольно быстро и без особых хлопот, выглядит аппетитно, ну а вкус- выше всяких похвал. Это варенье способно сохранить все свои полезные и ценные свойства. Кроме этого, данное варенье можно не только сразу подать к столу, но и законсервировать на зиму. Оно прекрасно дополнит вечерний чай и подойдет даже для выпечки.
Лакомство из лимона на зиму: ингредиенты
Сахар – 1,5 кг. (полтора килограмма)
Лимоны- 1 кг. (один килограмм)
Вода- 400 млрд. (четыреста миллиграмм)
Способ приготовления:
- Лимоны тщательно вымойте, очистите от кожуры и 20 минут поддержите в кипяток.
- Затем лимоны повторно промойте под холодной водой и нарежьте на мелкие кусочки. Удалите все косточки.
- Приготовьте сироп, для этого сахар смешайте с водой, поставьте на огонь. Как только сироп закипит, опустите в него лимоны.
- Как только варенье закипит, сразу снимите его с огня.
- Когда варенье полностью остынет, снова доведите его до кипения и ещё раз дайте остывать.
- После этого готовое варенье можете разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Надеемся на то, что лакомство из лимона на зиму Вам обязательно понравиться. Приятного аппетита!
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