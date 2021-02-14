Малосольные кабачки: хрустящая вкусняшка

Малосольные кабачки! Пряные, вкусные, малосольные кабачки… Со свежей отваренной с укропом картошечкой, да под рюмашку холодненькой! Хотя последнее и не обязательно, н-да.

В общем, хорошо приготовленные малосольные кабачки уплетаются за обе щеки в неимоверных количествах. И на здоровье.

Делимся с вами великолепным рецептом быстрого приготовления малосольных кабачков. Основное преимущество этого рецепта в быстроте и легкости приготовления. Главным же, конечно, является отличный вкус кабачков.

Кстати, по тому же рецепту можно готовить и патиссоны, и зеленые тыковки.

Главное запомнить, что кабачки нужно брать мелкие, недозревшие, с еще не огрубевшей шкуркой. То же касается и патиссонов с тыковками.

Малосольные кабачки: ингредиенты

Кабачки – 2 кг.

Чеснок – 4-5 зубчиков

Лук – 1 маленькая головка

Лавровый лист – 2 листика

Сельдерей – 2-3 веточки

Укроп с семенными соцветиями (можно брать сушеный) – 2 веточки

Душистый перец горошком – 7-8 горошин

Листья малины или смородины (подойдут и сушеные) – 7-8 листиков

Винный уксус из белого вина – 1 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Острый перец (по желанию) – 1 стручок

Малосольные кабачки: приготовление

Кабачки залить водой и оставить на пару часов в холодной воде. Срезать кончики кабачков и плотно уложить в стеклянную или эмалированную посуду. В процессе укладывания кабачков также закладывать сельдерей, укроп, листья малины, лук, чеснок. Сверху положить остальные ингредиенты. Посыпать сахаром и солью. Залить кипятком, равномерно поливая всю поверхность продуктов, до того, как они покроются рассолом. Налить уксус. Плотно закрыть посуду крышкой и накрыть полотенцем. Оставить на ночь, а с утра не зевать – а то не достанется!

Малосольные кабачки: готовы