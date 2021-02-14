Малосольные кабачки: хрустящая вкусняшка

Малосольные кабачки! Пряные, вкусные, малосольные кабачки… Со свежей отваренной с укропом картошечкой, да под рюмашку холодненькой! Хотя последнее и не обязательно, н-да.
В общем, хорошо приготовленные малосольные кабачки уплетаются за обе щеки в неимоверных количествах. И на здоровье.
Делимся с вами великолепным рецептом быстрого приготовления малосольных кабачков. Основное преимущество этого рецепта в быстроте и легкости приготовления. Главным же, конечно, является отличный вкус кабачков.
Кстати, по тому же рецепту можно готовить и патиссоны, и зеленые тыковки.
Главное запомнить, что кабачки нужно брать мелкие, недозревшие, с еще не огрубевшей шкуркой. То же касается и патиссонов с тыковками.
Малосольные кабачки: ингредиенты
- Кабачки – 2 кг.
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Лук – 1 маленькая головка
- Лавровый лист – 2 листика
- Сельдерей – 2-3 веточки
- Укроп с семенными соцветиями (можно брать сушеный) – 2 веточки
- Душистый перец горошком – 7-8 горошин
- Листья малины или смородины (подойдут и сушеные) – 7-8 листиков
- Винный уксус из белого вина – 1 ст. л.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Острый перец (по желанию) – 1 стручок
Малосольные кабачки: приготовление
- Кабачки залить водой и оставить на пару часов в холодной воде.
- Срезать кончики кабачков и плотно уложить в стеклянную или эмалированную посуду.
- В процессе укладывания кабачков также закладывать сельдерей, укроп, листья малины, лук, чеснок. Сверху положить остальные ингредиенты. Посыпать сахаром и солью.
- Залить кипятком, равномерно поливая всю поверхность продуктов, до того, как они покроются рассолом. Налить уксус. Плотно закрыть посуду крышкой и накрыть полотенцем.
- Оставить на ночь, а с утра не зевать – а то не достанется!
Малосольные кабачки: готовы
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