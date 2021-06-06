Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Это блюдо я готовлю на основе куриного или индюшачьего фарша. Получается очень сытно, вкусное и, главное, бюджетно.
Как готовить:
В миску выливаем 300 граммов кефира.
Куриную или индюшачью грудку перемалываем в фарш и добавляем к кефиру.
Разбиваем яйцо в миску.
3-4 зубчика чеснока натираем на терке ил выдавливаем с помощью чеснокодавки.
К фаршу добавляем чеснок, солим и перчим, высыпаем пакетик разрыхлителя.
Все ингредиенты хорошо перемешиваем.
Добавляем 120 граммов просеянной муки и снова перемешиваем, чтобы не было комочков.
В разогретую сковороду вливаем 80-100 мл растительного масла. С помощью столовой ложки выкладываем тесто с фаршем, формируя оладушки.
Накрываем крышкой и обжариваем на среднем огне в течение 5 минут до золотой корочки.
Переворачиваем оладьи на другую сторону и готовим под крышкой еще 5 минут.
Выкладываем пышные и нежные оладьи на тарелку и подаем со сметаной к столу.
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