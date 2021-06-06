Скатерть-Самобранка

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Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Это блюдо я готовлю на основе куриного или индюшачьего фарша. Получается очень сытно, вкусное и, главное, бюджетно.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Как готовить:

В миску выливаем 300 граммов кефира.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Куриную или индюшачью грудку перемалываем в фарш и добавляем к кефиру.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Разбиваем яйцо в миску.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

3-4 зубчика чеснока натираем на терке ил выдавливаем с помощью чеснокодавки.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

К фаршу добавляем чеснок, солим и перчим, высыпаем пакетик разрыхлителя.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Все ингредиенты хорошо перемешиваем.

Добавляем 120 граммов просеянной муки и снова перемешиваем, чтобы не было комочков.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

В разогретую сковороду вливаем 80-100 мл растительного масла. С помощью столовой ложки выкладываем тесто с фаршем, формируя оладушки.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Накрываем крышкой и обжариваем на среднем огне в течение 5 минут до золотой корочки.

Переворачиваем оладьи на другую сторону и готовим под крышкой еще 5 минут.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Выкладываем пышные и нежные оладьи на тарелку и подаем со сметаной к столу.

Когда мало мяса: просто смешиваю фарш с кефиром (делюсь рецептом бюджетного ужина)

Ура, готово!

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