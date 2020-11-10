Шоколадный крем из какао: нежное, ароматное лакомство к чаю или для выпечки

Шоколадный крем из какао получается невероятно нежным, ароматным. Украсьте семейный вечер таким приятным лакомством.

Шоколадный крем из какао: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – молока 15 (пятнадцать) гр – какао – порошка Полторы ст. ложки – сахара Щепотка соли 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла 1 (один) гр – ванилина Полторы ст. ложки – муки

Шоколадный крем из какао: рецепт

В посуду просейте какао – порошок. Добавьте сахар и щепотку соли. Затем ванилин, и перемешайте

В металлическую посуду налейте 150 мл молока

Отправьте на плиту

В стакан с оставшимся молоком добавьте муку и перемешайте. Комочков быть не должно

Как только молоко нагреется, но на начнет кипеть, всыпьте в него смесь из сухих ингредиентов. И сразу перемешайте. Варите помешивая . Масса должна получиться однородной

Смесь мучную добавьте в какао, перемешайте ложкой и варите пока крем немного не загустеет. После чего добавьте сливочное масло размягченное и томите на огне до его растворения. Дайте крему остыть и выложите в креманки

Шоколадный крем из какао готов: Видео

Он является не только вкусным, но и довольно полезным! Можно смело предлагать детишкам, полакомиться такой вкуснотищей! На здоровье!