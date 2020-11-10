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Шоколадный крем из какао: нежное, ароматное лакомство к чаю или для выпечки

Шоколадный крем из какао получается невероятно нежным, ароматным. Украсьте семейный вечер таким приятным лакомством.

Шоколадный крем из какао: ингредиенты

Шоколадный крем из какао

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – молока
  2. 15 (пятнадцать) гр – какао – порошка
  3. Полторы ст. ложки – сахара
  4. Щепотка соли
  5. 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
  6. 1 (один) гр – ванилина
  7. Полторы ст. ложки – муки

Шоколадный крем из какао: рецепт

Шоколадный крем из какао

  • В посуду просейте какао – порошок. Добавьте сахар и щепотку соли. Затем ванилин, и перемешайте
  • В металлическую посуду налейте 150 мл молока
  • Отправьте на плиту
  • В стакан с оставшимся молоком добавьте муку и перемешайте. Комочков быть не должно
  • Как только молоко нагреется, но на начнет кипеть, всыпьте в него смесь из сухих ингредиентов. И сразу перемешайте. Варите помешивая . Масса должна получиться однородной
  • Смесь мучную добавьте в какао, перемешайте ложкой и варите пока крем немного не загустеет. После чего добавьте сливочное масло размягченное и томите на огне до его растворения. Дайте крему остыть и выложите в креманки

Шоколадный крем из какао готов: Видео

Он является не только вкусным, но и довольно полезным! Можно смело предлагать детишкам, полакомиться такой вкуснотищей! На здоровье!

Шоколадный крем из какао

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