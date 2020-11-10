Шоколадный крем из какао: нежное, ароматное лакомство к чаю или для выпечки

Шоколадный крем из какао получается невероятно нежным, ароматным. Украсьте семейный вечер таким приятным лакомством.
Шоколадный крем из какао: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – молока
- 15 (пятнадцать) гр – какао – порошка
- Полторы ст. ложки – сахара
- Щепотка соли
- 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
- 1 (один) гр – ванилина
- Полторы ст. ложки – муки
Шоколадный крем из какао: рецепт
- В посуду просейте какао – порошок. Добавьте сахар и щепотку соли. Затем ванилин, и перемешайте
- В металлическую посуду налейте 150 мл молока
- Отправьте на плиту
- В стакан с оставшимся молоком добавьте муку и перемешайте. Комочков быть не должно
- Как только молоко нагреется, но на начнет кипеть, всыпьте в него смесь из сухих ингредиентов. И сразу перемешайте. Варите помешивая . Масса должна получиться однородной
- Смесь мучную добавьте в какао, перемешайте ложкой и варите пока крем немного не загустеет. После чего добавьте сливочное масло размягченное и томите на огне до его растворения. Дайте крему остыть и выложите в креманки
Шоколадный крем из какао готов: Видео
Он является не только вкусным, но и довольно полезным! Можно смело предлагать детишкам, полакомиться такой вкуснотищей! На здоровье!
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