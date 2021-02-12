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Жареная маринованная рыба: мясо аж тает во рту

Жареная маринованная рыба получается очень вкусной и нежной. Ее мясо аж тает во рту, так что обязательно попробуйте приготовить рыбку по нашему рецепту.

Жареная маринованная рыба: ингредиенты

  • килограмм морской рыбы

Жареная маринованная рыба

  • по три столовые ложки пшеничной и кукурузной муки
  • растительное масло – для жарки
  • четверть стакана воды – по желанию

Для маринада:

  • два яйца
  • две столовые ложки майонеза
  • две чайные ложки приправы для рыбы
  • соль – по вкусу
  • чайная ложка сахарного песка
  • столовая ложка растительного масла

Жареная маринованная рыба: приготовление

Жареная маринованная рыба: мясо аж тает во рту

Начать надо с маринада:

  • В глубокую емкость отправить соль, сахар и приправу для рыбы.
  • Все смешать и вбить яйца.
  • Перемешать вилочкой и доложить майонеза
  • Влить растительное масло и тщательно перемешать.

А теперь нужно приступить к рыбе:

  • Рыбку хорошо почистить, помыть, убрать жабры и плавники и разрезать на кусочки в полтора сантиметра шириной.
  • Поместить рыбные кусочки в глубокую емкость и залить маринадом.
  • Перемешать, чтобы вся рыбка покрылась маринадом.
  • Оставить рыбу мариноваться на полчаса. За это время нужно несколько раз ее перемешивать.
  • В отдельной миске смешать пшеничную и кукурузную муку.
  • Обвалять в этой смеси каждый кусочек промаринованной рыбы.
  • В сковороду залить необходимое количество растительного масла и отправить туда обваленные в муке рыбные кусочки.
  • Рыбу надо прожарить с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.

Жареная маринованная рыба: мясо аж тает во рту

  • По желанию можно добавить четверть стакана воды, закрыть сковороду крышкой и немного потушить. В этом случае рыба будет еще нежнее.

Вот и готова наша жареная маринованная рыба. Получилась она очень нежной и вкусной.

Жареная маринованная рыба: готова!

Переложите ее на плоскую тарелочку и подайте на стол.

Приятного аппетита!

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