Жареная маринованная рыба: мясо аж тает во рту

Жареная маринованная рыба получается очень вкусной и нежной. Ее мясо аж тает во рту, так что обязательно попробуйте приготовить рыбку по нашему рецепту.
Жареная маринованная рыба: ингредиенты
- килограмм морской рыбы
- по три столовые ложки пшеничной и кукурузной муки
- растительное масло – для жарки
- четверть стакана воды – по желанию
Для маринада:
- два яйца
- две столовые ложки майонеза
- две чайные ложки приправы для рыбы
- соль – по вкусу
- чайная ложка сахарного песка
- столовая ложка растительного масла
Жареная маринованная рыба: приготовление
Начать надо с маринада:
- В глубокую емкость отправить соль, сахар и приправу для рыбы.
- Все смешать и вбить яйца.
- Перемешать вилочкой и доложить майонеза
- Влить растительное масло и тщательно перемешать.
А теперь нужно приступить к рыбе:
- Рыбку хорошо почистить, помыть, убрать жабры и плавники и разрезать на кусочки в полтора сантиметра шириной.
- Поместить рыбные кусочки в глубокую емкость и залить маринадом.
- Перемешать, чтобы вся рыбка покрылась маринадом.
- Оставить рыбу мариноваться на полчаса. За это время нужно несколько раз ее перемешивать.
- В отдельной миске смешать пшеничную и кукурузную муку.
- Обвалять в этой смеси каждый кусочек промаринованной рыбы.
- В сковороду залить необходимое количество растительного масла и отправить туда обваленные в муке рыбные кусочки.
- Рыбу надо прожарить с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.
- По желанию можно добавить четверть стакана воды, закрыть сковороду крышкой и немного потушить. В этом случае рыба будет еще нежнее.
Вот и готова наша жареная маринованная рыба. Получилась она очень нежной и вкусной.
Жареная маринованная рыба: готова!
Переложите ее на плоскую тарелочку и подайте на стол.
Приятного аппетита!
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