Жареная маринованная рыба: мясо аж тает во рту

Жареная маринованная рыба получается очень вкусной и нежной. Ее мясо аж тает во рту, так что обязательно попробуйте приготовить рыбку по нашему рецепту.

Жареная маринованная рыба: ингредиенты

килограмм морской рыбы

по три столовые ложки пшеничной и кукурузной муки

растительное масло – для жарки

четверть стакана воды – по желанию

Для маринада:

два яйца

две столовые ложки майонеза

две чайные ложки приправы для рыбы

соль – по вкусу

чайная ложка сахарного песка

столовая ложка растительного масла

Жареная маринованная рыба: приготовление

Начать надо с маринада:

В глубокую емкость отправить соль, сахар и приправу для рыбы.

Все смешать и вбить яйца.

Перемешать вилочкой и доложить майонеза

Влить растительное масло и тщательно перемешать.

А теперь нужно приступить к рыбе:

Рыбку хорошо почистить, помыть, убрать жабры и плавники и разрезать на кусочки в полтора сантиметра шириной.

Поместить рыбные кусочки в глубокую емкость и залить маринадом.

Перемешать, чтобы вся рыбка покрылась маринадом.

Оставить рыбу мариноваться на полчаса. За это время нужно несколько раз ее перемешивать.

В отдельной миске смешать пшеничную и кукурузную муку.

Обвалять в этой смеси каждый кусочек промаринованной рыбы.

В сковороду залить необходимое количество растительного масла и отправить туда обваленные в муке рыбные кусочки.

Рыбу надо прожарить с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.

По желанию можно добавить четверть стакана воды, закрыть сковороду крышкой и немного потушить. В этом случае рыба будет еще нежнее.

Вот и готова наша жареная маринованная рыба. Получилась она очень нежной и вкусной.

Жареная маринованная рыба: готова!

Переложите ее на плоскую тарелочку и подайте на стол.

Приятного аппетита!