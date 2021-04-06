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На столе столько всего, а гости едят только этот салат из моркови. Салат-объедение за 7 минут

Это один из старых и уже ставших классическим рецептов. Салатик будет острым. Очень ароматным и аппетитным, подходит на каждый день и для праздничного меню. Прекрасно сочетается с мясом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 2 шт;
  • сыр, 150 г;
  • чеснок, 5 зубчиков или по вкусу;
  • соль, перец, специи и майонез.

Процесс приготовления

Морковь трем на крупной терке.

Совет: чтобы салат был вкусным и сочным, выбирайте сочную морковь.

Сыр также трем на крупной терке.

Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и по вкусу солим и перчим.

Салат сразу подаем к столу.

На столе столько всего, а гости едят только этот салат из моркови. Салат-объедение за 7 минут

Я его использую как салат ли же в качестве начинки для тарталеток, на бутерброды.

Можно еще добавить свежие укроп и петрушку. Твердый сыр берте по своему вкусу.

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