На столе столько всего, а гости едят только этот салат из моркови. Салат-объедение за 7 минут

Это один из старых и уже ставших классическим рецептов. Салатик будет острым. Очень ароматным и аппетитным, подходит на каждый день и для праздничного меню. Прекрасно сочетается с мясом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 2 шт;
- сыр, 150 г;
- чеснок, 5 зубчиков или по вкусу;
- соль, перец, специи и майонез.
Процесс приготовления
Морковь трем на крупной терке.
Совет: чтобы салат был вкусным и сочным, выбирайте сочную морковь.
Сыр также трем на крупной терке.
Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и по вкусу солим и перчим.
Салат сразу подаем к столу.
Я его использую как салат ли же в качестве начинки для тарталеток, на бутерброды.
Можно еще добавить свежие укроп и петрушку. Твердый сыр берте по своему вкусу.
Свежие комментарии