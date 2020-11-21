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Салат, который стоит приготовить на праздничный стол, а гости обязательно поинтересуются рецептом

Салат из куриной грудинки копченой, шампиньонов, яиц, свежего огурца. Все продукты в салате идеально сочетаются и отлично друг друга дополняют. По желанию, можно еще посыпать его тертым сыром.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриная грудка, 400 г;
  • яйца отварные, 3 шт;
  • шампиньоны, 250 г;
  • огурец свежий, 1 шт;
  • зелень, майонез.

Процесс приготовления

Яйца, огурец, копченое куриное мясо режем небольшими кубиками.

Зелень берите по вкусу – укроп и петрушку, можно еще взять немного зеленого лука.

Грибы лучше брать небольшие и порезать их на пластинки, обжарить на небольшом количестве растительного масла.

Перед окончанием жарки, солим и перчим. Остужаем.

Остается дело за малым, все смешать в миске, добавить рубленную зелень, у меня в данном случае укроп и добавить пару ложек майонеза или сметаны, по вашему желанию.

А это второй вид подачи этого же салата, только послойно

Формируем салат слоями и каждый смазываем сеточкой майонеза.

Первый слой —  куриное мясо.

Второй слой – яйца.

Третий слой – огурец.

Четвертый слой – грибы.

Украшаем салат тертым сыром.

Салат, который стоит приготовить на праздничный стол, а гости обязательно поинтересуются рецептом

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