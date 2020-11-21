Салат, который стоит приготовить на праздничный стол, а гости обязательно поинтересуются рецептом

Салат из куриной грудинки копченой, шампиньонов, яиц, свежего огурца. Все продукты в салате идеально сочетаются и отлично друг друга дополняют. По желанию, можно еще посыпать его тертым сыром.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриная грудка, 400 г;
- яйца отварные, 3 шт;
- шампиньоны, 250 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- зелень, майонез.
Процесс приготовления
Яйца, огурец, копченое куриное мясо режем небольшими кубиками.
Зелень берите по вкусу – укроп и петрушку, можно еще взять немного зеленого лука.
Грибы лучше брать небольшие и порезать их на пластинки, обжарить на небольшом количестве растительного масла.
Перед окончанием жарки, солим и перчим. Остужаем.
Остается дело за малым, все смешать в миске, добавить рубленную зелень, у меня в данном случае укроп и добавить пару ложек майонеза или сметаны, по вашему желанию.
А это второй вид подачи этого же салата, только послойно
Формируем салат слоями и каждый смазываем сеточкой майонеза.
Первый слой — куриное мясо.
Второй слой – яйца.
Третий слой – огурец.
Четвертый слой – грибы.
Украшаем салат тертым сыром.
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