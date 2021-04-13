Салат Огород. Это блюдо такое яркое, словно радуга у вас в тарелке

Салат огород станет украшением любого стола, благодаря своей яркости. Этот полезный салат поднимет Вам настроение и удивит невероятным вкусом.
Салат Огород: ингредиенты
- Картофель — 1 шт. (одна штука)
- Свекла — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Морковь — 1 шт. (одна штука
- Сардины либо другие консервы — 40 г. (сорок грамм)
- Консервированный горошек — 30-40 г. (тридцать-сорок грамм)
- Растительное масло — 40 г. (сорок грамм)
- Кефир — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Соль — щепотка
Как приготовить:
- Картофель очистите, нарежьте крупной соломкой, затем обжарьте в разогретом растительном масле до румяной корочки (огонь должен быть минимальным, чтобы картофель не остался сырым).
- Натрите морковь на тёрке и выложите на тарелку первой.
- Затем положите рядом горошек.
- Рядом с ним можно класть картофель.
- Заранее запечённую и очищенную свёклу натрите на крупной терке и выложите со стороны моркови.
- Из банки достаньте несколько кусков сардины, выложите их последним слоем между свеклой и картошкой.
- Можете заправить салат майонезом, сметаной или кефиром.
- Посолите и поперчите, по желанию добавьте зелень.
Салат Огород — взрыв цвета на Вашей тарелке!
Приятного аппетита!
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