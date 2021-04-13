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Салат Огород. Это блюдо такое яркое, словно радуга у вас в тарелке

Салат огород станет украшением любого стола, благодаря своей яркости. Этот полезный салат поднимет Вам настроение и удивит невероятным вкусом.

Салат Огород: ингредиенты

Салат Огород

  1. Картофель — 1 шт. (одна штука)
  2. Свекла — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука
  4. Сардины либо другие консервы — 40 г. (сорок грамм)
  5. Консервированный горошек — 30-40 г. (тридцать-сорок грамм)
  6. Растительное масло — 40 г. (сорок грамм)
  7. Кефир — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  8. Соль — щепотка

Как приготовить:

  • Картофель очистите, нарежьте крупной соломкой, затем обжарьте в разогретом растительном масле до румяной корочки (огонь должен быть минимальным, чтобы картофель не остался сырым).
  • Натрите морковь на тёрке и выложите на тарелку первой.
  • Затем положите рядом горошек.
  • Рядом с ним можно класть картофель.
  • Заранее запечённую и очищенную свёклу натрите на крупной терке и выложите со стороны моркови.
  • Из банки достаньте несколько кусков сардины, выложите их последним слоем между свеклой и картошкой.
  • Можете заправить салат майонезом, сметаной или кефиром.
  • Посолите и поперчите, по желанию добавьте зелень.

Салат Огород — взрыв цвета на Вашей тарелке!

Салат Огород. Это блюдо такое яркое, словно радуга у вас в тарелке 2

Приятного аппетита!

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