Баклажаны, простая и вкусная закуска! Вкусный, ароматный продукт: натуральный состав, хорошее оформление

Баклажаны, как и кабачки, прекрасно подходят для готовки массы вкусных и полезных блюд. Из них также получаются красивые, праздничные блюда, особенно, если подавать их с помидорами и оригинальными соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-баклажаны, 2 шт;
-соль, перец, паприка, итальянские травы;
-помидоры, 2 шт;
-моцарелла, 100 г;
-чеснок и майонез, базилик.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кружочками с толщиной 1 см.
Совет: если сорт баклажанов горький, тогда сначала посолите и промойте, чтобы убрать горечь.
Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом, подсаливаем и выкладываем баклажаны, также предварительно соленные.
Перец и паприку, итальянские травы смешиваем, наливаем немного растительного масла и смешиваем соус. Масса должна быть густой.
Сверху еще сбрызгиваем растительным маслом, но если не любите много масла не смазывайте.
Смазываем баклажаны соусом и выкладываем сверху баклажан.
Сверху кладем по ломтику сыра.
Запекаем 25 минут при 180 градусах.
Для соуса мелко режем свежий баклажан и тертый чеснок, майонез, смешиваем до однородности.
Выкладываем баклажаны на блюдо, сверху кладем достаточно соуса и подаем в теплом виде.
Блюдо можно остудить в холодильнике и подавать в качестве холодной закуски.
Для долгого хранения блюда, укладываем все баклажаны слоями, накрываем крышкой.
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