Баклажаны, простая и вкусная закуска! Вкусный, ароматный продукт: натуральный состав, хорошее оформление

Баклажаны, как и кабачки, прекрасно подходят для готовки массы вкусных и полезных блюд. Из них также получаются красивые, праздничные блюда, особенно, если подавать их с помидорами и оригинальными соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-баклажаны, 2 шт;

-соль, перец, паприка, итальянские травы;

-помидоры, 2 шт;

-моцарелла, 100 г;

-чеснок и майонез, базилик.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кружочками с толщиной 1 см.

Совет: если сорт баклажанов горький, тогда сначала посолите и промойте, чтобы убрать горечь.

Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом, подсаливаем и выкладываем баклажаны, также предварительно соленные.

Перец и паприку, итальянские травы смешиваем, наливаем немного растительного масла и смешиваем соус. Масса должна быть густой.

Сверху еще сбрызгиваем растительным маслом, но если не любите много масла не смазывайте.

Смазываем баклажаны соусом и выкладываем сверху баклажан.

Сверху кладем по ломтику сыра.

Запекаем 25 минут при 180 градусах.

Для соуса мелко режем свежий баклажан и тертый чеснок, майонез, смешиваем до однородности.

Выкладываем баклажаны на блюдо, сверху кладем достаточно соуса и подаем в теплом виде.

Блюдо можно остудить в холодильнике и подавать в качестве холодной закуски.

Для долгого хранения блюда, укладываем все баклажаны слоями, накрываем крышкой.