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Холодец на праздничный стол вкуснее любой закуски! Прозрачный без желатина

Холодец на праздничном столе – это традиция, которой не одно столетие. У каждой хозяйки есть свой семейный рецепт и секреты, как сварить вкусный, насыщенный и прозрачный холодец. Вот и я хочу поделиться с вами своим рецептом очень вкусной закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • говяжьи ножки, 1.5 кг;
  • мясо, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • лавровый лист, соль, перец горошком;
  • зелень, гранат, яйцо, зеленый горошек.

Процесс приготовления

Ножки и мясо заливаем холодной водой и оставляем  на несколько часов, чтобы все хорошо вы мокло.

Мясо промываем и режем кусками.

Ножки хорошо скоблим ножом и промываем чистой водой.

Заливаем водой, доводим до кипения, сливаем воду и наливаем чистую. Достаточно будет 4 литров.

Варим 3 часа и добавляем мясо, морковь и лук целиком, специи, соль.

Варим еще 3 часа.

Вынимаем ножки и мясо из бульона, разделываем на кусочки.

Когда бульон станет теплым, добавляем в него чеснок по своему вкусу.

В стеклянные формы выкладываем немного мяса, зелени веточками, зеленого горошка, кусочков моркови, дольки вареного яйца и заливаем бульоном.

Холодец на праздничный стол вкуснее любой закуски! Прозрачный без желатина

Холодец на праздничный стол вкуснее любой закуски! Прозрачный без желатина

Отправляем холодец в холодильник на несколько часов для застывания.

Холодец на праздничный стол вкуснее любой закуски! Прозрачный без желатина

Для декора вы можете добавлять все, что угодно, не только перечисленные овощи и зелень.

Можно разложить в силиконовые формы, потом вынуть холодец на блюдо.

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