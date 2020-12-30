Холодец на праздничный стол вкуснее любой закуски! Прозрачный без желатина

Холодец на праздничном столе – это традиция, которой не одно столетие. У каждой хозяйки есть свой семейный рецепт и секреты, как сварить вкусный, насыщенный и прозрачный холодец. Вот и я хочу поделиться с вами своим рецептом очень вкусной закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- говяжьи ножки, 1.5 кг;
- мясо, 500 г;
- лук, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- лавровый лист, соль, перец горошком;
- зелень, гранат, яйцо, зеленый горошек.
Процесс приготовления
Ножки и мясо заливаем холодной водой и оставляем на несколько часов, чтобы все хорошо вы мокло.
Мясо промываем и режем кусками.
Ножки хорошо скоблим ножом и промываем чистой водой.
Заливаем водой, доводим до кипения, сливаем воду и наливаем чистую. Достаточно будет 4 литров.
Варим 3 часа и добавляем мясо, морковь и лук целиком, специи, соль.
Варим еще 3 часа.
Вынимаем ножки и мясо из бульона, разделываем на кусочки.
Когда бульон станет теплым, добавляем в него чеснок по своему вкусу.
В стеклянные формы выкладываем немного мяса, зелени веточками, зеленого горошка, кусочков моркови, дольки вареного яйца и заливаем бульоном.
Отправляем холодец в холодильник на несколько часов для застывания.
Для декора вы можете добавлять все, что угодно, не только перечисленные овощи и зелень.Можно разложить в силиконовые формы, потом вынуть холодец на блюдо.
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