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Фрикадельки с овощами: полезно, вкусно и несложно.

Фрикадельки с овощами! Фрикадельки с овощами могут стать сытным и в то же время чрезвычайно полезным ужином, ну или обедом, это уж как кто предпочтёт. Всем, кто любит фрикадельки, рецепт придётся по сердцу. Эти мясные шарики таят в себе секрет питательного пищевого рациона. Подарите семье прекрасный ужин. Или всё-таки обед…

Фрикадельки с овощами: ингредиенты

  • Килограмм молотого говяжьего мяса
  • Две крупные моркови
  • Одну большую луковицу или две средненькие
  • Два зубчика чеснока
  • Сто пятьдесят граммов томата
  • Пятьдесят граммов двадцатипроцентной сметаны
  • Двадцать граммов муки
  • Подсолнечное масло для жарки
  • Необходимое количество соли и чёрного перца

Фрикадельки с овощами

Фрикадельки с овощами: как же приготовить

  • Перемолоть мясо. Посолить и поперчить фарш. Достаточно будет добавить по половине чайной ложки соли и перца. Размешать фарш, пока добавленные соль и перец не перемешаются равномерно.
  • Почистить луковицу. Разрезать на мелкие кубики.
  • Помыть морковки. Очистить их овощечисткой, а затем нарезать морковку кубиками небольшого размера.
  • Залить в тефалевую сковороду подсолнечное масло и поставить сковороду на плиту. Сковорода должна как следует прогреться. Высыпать в сковороду лук, а когда кубики лука приобретут слегка золотистую окраску, добавить кубики моркови.
  • Немного потушить, после чего доложить в сковороду томатную пасту, перемешать и прикрыть крышкой. Тушить ещё две минуты.
  • Просеять муку. Открыть крышку сковороды и медленно высыпать муку в фарш. Перемешать зажарку деревянной лопаточкой.
  • Уже можно начать лепить наши фрикадельки. Для этого взять чуть больше столовой ложечки фарша и слепить шарики. Лучше всего заранее намочить руки, чтобы фарш к ним не прилипал. Тогда шарики получаться идеально круглыми.
  • Шарики выложить в отдельную чугунную хорошо прогретую сковороду и обжарить. Можно также положить их в духовку, согретую до двухсот градусов примерно на пятнадцать минут.
  • После этого горячие фрикадельки переложить в сковороду, содержащую тушёную морковь с томатом и луком. Выдавить сверху чеснок. Хорошо перемешать деревянной лопаточкой и опять поставить на плиту на слабый огонь. Влить в сковороду тёплой воды.

Фрикадельки с овощами

  • Прикрыть фрикадельки с овощами крышкой и тушить примерно десять минут.

Фрикадельки с овощами: готовы

Замечательные мясные шарики уже готовы к подаче на стол. Они украсят любой семейный ужин. Или всё-таки обед?..

 

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