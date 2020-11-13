Фрикадельки с овощами: полезно, вкусно и несложно.

Фрикадельки с овощами! Фрикадельки с овощами могут стать сытным и в то же время чрезвычайно полезным ужином, ну или обедом, это уж как кто предпочтёт. Всем, кто любит фрикадельки, рецепт придётся по сердцу. Эти мясные шарики таят в себе секрет питательного пищевого рациона. Подарите семье прекрасный ужин. Или всё-таки обед…

Фрикадельки с овощами: ингредиенты

Килограмм молотого говяжьего мяса

Две крупные моркови

Одну большую луковицу или две средненькие

Два зубчика чеснока

Сто пятьдесят граммов томата

Пятьдесят граммов двадцатипроцентной сметаны

Двадцать граммов муки

Подсолнечное масло для жарки

Необходимое количество соли и чёрного перца

Фрикадельки с овощами: как же приготовить

Перемолоть мясо. Посолить и поперчить фарш. Достаточно будет добавить по половине чайной ложки соли и перца. Размешать фарш, пока добавленные соль и перец не перемешаются равномерно.

Почистить луковицу. Разрезать на мелкие кубики.

Помыть морковки. Очистить их овощечисткой, а затем нарезать морковку кубиками небольшого размера.

Залить в тефалевую сковороду подсолнечное масло и поставить сковороду на плиту. Сковорода должна как следует прогреться. Высыпать в сковороду лук, а когда кубики лука приобретут слегка золотистую окраску, добавить кубики моркови.

Немного потушить, после чего доложить в сковороду томатную пасту, перемешать и прикрыть крышкой. Тушить ещё две минуты.

Просеять муку. Открыть крышку сковороды и медленно высыпать муку в фарш. Перемешать зажарку деревянной лопаточкой.

Уже можно начать лепить наши фрикадельки. Для этого взять чуть больше столовой ложечки фарша и слепить шарики. Лучше всего заранее намочить руки, чтобы фарш к ним не прилипал. Тогда шарики получаться идеально круглыми.

Шарики выложить в отдельную чугунную хорошо прогретую сковороду и обжарить. Можно также положить их в духовку, согретую до двухсот градусов примерно на пятнадцать минут.

После этого горячие фрикадельки переложить в сковороду, содержащую тушёную морковь с томатом и луком. Выдавить сверху чеснок. Хорошо перемешать деревянной лопаточкой и опять поставить на плиту на слабый огонь. Влить в сковороду тёплой воды.

Прикрыть фрикадельки с овощами крышкой и тушить примерно десять минут.

Фрикадельки с овощами: готовы

Замечательные мясные шарики уже готовы к подаче на стол. Они украсят любой семейный ужин. Или всё-таки обед?..