Фрикадельки с овощами: полезно, вкусно и несложно.

Фрикадельки с овощами! Фрикадельки с овощами могут стать сытным и в то же время чрезвычайно полезным ужином, ну или обедом, это уж как кто предпочтёт. Всем, кто любит фрикадельки, рецепт придётся по сердцу. Эти мясные шарики таят в себе секрет питательного пищевого рациона. Подарите семье прекрасный ужин. Или всё-таки обед…
Фрикадельки с овощами: ингредиенты
- Килограмм молотого говяжьего мяса
- Две крупные моркови
- Одну большую луковицу или две средненькие
- Два зубчика чеснока
- Сто пятьдесят граммов томата
- Пятьдесят граммов двадцатипроцентной сметаны
- Двадцать граммов муки
- Подсолнечное масло для жарки
- Необходимое количество соли и чёрного перца
Фрикадельки с овощами: как же приготовить
- Перемолоть мясо. Посолить и поперчить фарш. Достаточно будет добавить по половине чайной ложки соли и перца. Размешать фарш, пока добавленные соль и перец не перемешаются равномерно.
- Почистить луковицу. Разрезать на мелкие кубики.
- Помыть морковки. Очистить их овощечисткой, а затем нарезать морковку кубиками небольшого размера.
- Залить в тефалевую сковороду подсолнечное масло и поставить сковороду на плиту. Сковорода должна как следует прогреться. Высыпать в сковороду лук, а когда кубики лука приобретут слегка золотистую окраску, добавить кубики моркови.
- Немного потушить, после чего доложить в сковороду томатную пасту, перемешать и прикрыть крышкой. Тушить ещё две минуты.
- Просеять муку. Открыть крышку сковороды и медленно высыпать муку в фарш. Перемешать зажарку деревянной лопаточкой.
- Уже можно начать лепить наши фрикадельки. Для этого взять чуть больше столовой ложечки фарша и слепить шарики. Лучше всего заранее намочить руки, чтобы фарш к ним не прилипал. Тогда шарики получаться идеально круглыми.
- Шарики выложить в отдельную чугунную хорошо прогретую сковороду и обжарить. Можно также положить их в духовку, согретую до двухсот градусов примерно на пятнадцать минут.
- После этого горячие фрикадельки переложить в сковороду, содержащую тушёную морковь с томатом и луком. Выдавить сверху чеснок. Хорошо перемешать деревянной лопаточкой и опять поставить на плиту на слабый огонь. Влить в сковороду тёплой воды.
- Прикрыть фрикадельки с овощами крышкой и тушить примерно десять минут.
Фрикадельки с овощами: готовы
Замечательные мясные шарики уже готовы к подаче на стол. Они украсят любой семейный ужин. Или всё-таки обед?..
Свежие комментарии