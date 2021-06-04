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Куриная грудка кабачок и картошка. Просто всё смешала и отправила в духовку

Куриная грудка кабачок и картошка — невероятно ароматная и вкусная запеканка из полезных овощей, которая удивит Вас своим замечательным вкусом.

Куриная грудка кабачок и картошка: ингредиенты

Куриная грудка кабачок и картошка. Просто всё смешала и отправила в духовку 3

  1. Куриная грудка — 1 шт. (одна штука)
  2. Кабачок — 1 шт. (одна штука)
  3. Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Масло сливочное — 5 гр. (пять грамм)???
  5. Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Чеснок — 3 з. (три  зубчика)

Рецепт приготовления:

Куриная грудка кабачок и картошка. Просто всё смешала и отправила в духовку 4

  • Натрите на крупной тёрке кабачок и смешайте с тёртым картофелем.
  • Нарежьте мясо небольшими кусками.
  • Выдавите в овощную массу чеснок, добавьте кусочки мяса и чеснок. Посолите, поперчите, добавьте специи на Ваш вкус.
  • Тщательно перемешайте массу до однородности.
  • Смажьте форму сливочным маслом и выложите туда массу, разравняйте, сверху накройте фольгой.
  • Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
  • За 10 минут до окончания запекания, снимите фольгу, посыпьте сыром, зеленью, копчёной паприкой и отправьте допекаться до румяной корочки.

Куриная грудка кабачок и картошка — простая запеканка из овощей.

Куриная грудка кабачок и картошка

Готовьте на здоровье!

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