Куриная грудка кабачок и картошка. Просто всё смешала и отправила в духовку

Куриная грудка кабачок и картошка — невероятно ароматная и вкусная запеканка из полезных овощей, которая удивит Вас своим замечательным вкусом.
Куриная грудка кабачок и картошка: ингредиенты
- Куриная грудка — 1 шт. (одна штука)
- Кабачок — 1 шт. (одна штука)
- Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
- Масло сливочное — 5 гр. (пять грамм)???
- Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
Рецепт приготовления:
- Натрите на крупной тёрке кабачок и смешайте с тёртым картофелем.
- Нарежьте мясо небольшими кусками.
- Выдавите в овощную массу чеснок, добавьте кусочки мяса и чеснок. Посолите, поперчите, добавьте специи на Ваш вкус.
- Тщательно перемешайте массу до однородности.
- Смажьте форму сливочным маслом и выложите туда массу, разравняйте, сверху накройте фольгой.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
- За 10 минут до окончания запекания, снимите фольгу, посыпьте сыром, зеленью, копчёной паприкой и отправьте допекаться до румяной корочки.
Куриная грудка кабачок и картошка — простая запеканка из овощей.
Готовьте на здоровье!
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