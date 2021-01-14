Макаронные трубочки: простое и аппетитное блюдо из оставшихся макарон

Макаронные трубочки – отличный вариант приготовления всеми любимых макарон! Подача и структура отличается от обычных! Блюдо бюджетное, что немаловажно.

Макаронные трубочки: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – любых макарон 30 (тридцать) гр – тертого сыра 1 (одна) шт – яйца 4 (четыре) ст. ложки – растительного масла 2 (две) ст. ложки – кунжута Специи по вкусу 30 (тридцать) гр – мелко нарезанной ветчины

Макаронные трубочки: рецепт

Макароны отварите, остудите и пропустите через блендер

Добавьте в эту массу яйцо, специи, половину количества кунжута. Перемешайте

Из данной массы сделайте несколько лепешек. На них выложите тертый сыр и нарезанную ветчину

Сформируйте типа пирожков. Сверху посыпьте оставшимся количеством кунжута

Обжарьте их на растительном масле

Макаронные трубочки: готовы

Универсальное блюдо, которое по душе придется каждому! Приготовить очень быстро и просто! Обязательно возьмите этот необычный рецепт на заметку! На здоровье.