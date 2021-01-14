Макаронные трубочки: простое и аппетитное блюдо из оставшихся макарон

Макаронные трубочки – отличный вариант приготовления всеми любимых макарон! Подача и структура отличается от обычных! Блюдо бюджетное, что немаловажно.
Макаронные трубочки: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – любых макарон
- 30 (тридцать) гр – тертого сыра
- 1 (одна) шт – яйца
- 4 (четыре) ст. ложки – растительного масла
- 2 (две) ст. ложки – кунжута
- Специи по вкусу
- 30 (тридцать) гр – мелко нарезанной ветчины
Макаронные трубочки: рецепт
- Макароны отварите, остудите и пропустите через блендер
- Добавьте в эту массу яйцо, специи, половину количества кунжута. Перемешайте
- Из данной массы сделайте несколько лепешек. На них выложите тертый сыр и нарезанную ветчину
- Сформируйте типа пирожков. Сверху посыпьте оставшимся количеством кунжута
- Обжарьте их на растительном масле
Макаронные трубочки: готовы
Универсальное блюдо, которое по душе придется каждому! Приготовить очень быстро и просто! Обязательно возьмите этот необычный рецепт на заметку! На здоровье.
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