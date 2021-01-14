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Макаронные трубочки: простое и аппетитное блюдо из оставшихся макарон

Макаронные трубочки – отличный вариант приготовления всеми любимых макарон! Подача и структура отличается от обычных! Блюдо бюджетное, что немаловажно.

Макаронные трубочки: ингредиенты

Макаронные трубочки

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – любых макарон
  2. 30 (тридцать) гр – тертого сыра
  3. 1 (одна) шт – яйца
  4. 4 (четыре) ст. ложки – растительного масла
  5. 2 (две) ст. ложки – кунжута
  6. Специи по вкусу
  7. 30 (тридцать) гр – мелко нарезанной ветчины

Макаронные трубочки: рецепт

Макаронные трубочки

  • Макароны отварите, остудите и пропустите через блендер
  • Добавьте в эту массу яйцо, специи, половину количества кунжута. Перемешайте
  • Из данной массы сделайте несколько лепешек. На них выложите тертый сыр и нарезанную ветчину
  • Сформируйте типа пирожков. Сверху посыпьте оставшимся количеством кунжута
  • Обжарьте их на растительном масле

Макаронные трубочки: готовы

Макаронные трубочки

Универсальное блюдо, которое по душе придется каждому! Приготовить очень быстро и просто! Обязательно возьмите этот необычный рецепт на заметку! На здоровье.

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