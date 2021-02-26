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Сырник с черносливом: праздничный десерт, быстро и легко.

Сырник с черносливом! Мы предлагаем вам пошаговый рецепт творожного сырника с черносливом. Это праздничное блюдо поднимет настроение всем, кто его попробует.

Нежное тесто и чудо начинка обязательно понравятся вашему любимому. Итак, начнем!

Сырник с черносливом: приготовление

  • Берем неглубокую кастрюлю, кладем туда сливочное масло, сахар и какао.
  • Разогреваем на мелком огне до растворения масла.
  • Снимаем с огня и откладываем, чтобы масса остыла.

Сырник с черносливом

  • Разрыхлитель смешиваем с мукой и просеиваем в глубокую емкость. В этой же емкости будем замешивать тесто.
  • Аккуратно тонкой струйкой вливаем топленное масло с какао, периодично перемешивая, чтобы не возникли комочки. Затем добавляем по ложечке сметану, также нужно перемешивать.
  • Берем силиконовую или деревянную лопатку и замешиваем тесто. Тесто должно не липнуть к рукам и иметь эластичную консистенцию. Готовое тесто накрываем полиэтиленовой пленкой и убираем в холодильник на некоторое время.
  • Варим сгущенку 1,5 – 2 часа.
  • Берем творог, хорошенько его отжимаем, перекладываем в миску, добавляем яйца, сгущенку и крахмал. Все взбиваем блендером до получения однородной массы.
  • Делим тесто на четыре части. Одну из них убираем обратно в холодильник.
  • Остальное тесто выкладываем в форму для выпечки, радиусом в 10 см.
    Распределяем тесто по дну, выравнивая по дну и делая высокие бортики.
  • Берем чернослив, хорошенько моем и подсушиваем.
  • 2 – 3 ложки творожной массы выкладываем на тесто и смазываем его, сверху кладем чернослив. Поверх наливаем остатки творожной массы. Бортики закругляем до начинки.
  • Тесто из холодильника достаем и пропускаем через крупную терку. Равномерно распределяем его по верхнему слою пирога.
  • Разогреваем духовку до 180° и ставим туда форму с сырником на 45 минут.
  • По приготовлении оставляем сырник в форме еще на полчаса. Затем выкладываем на красивое плоское блюдо. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Сырник с черносливом

Сырник с черносливом: ингредиенты

Для теста:

  • какао – 50 г
  • мука – ¾ стакана
  • масло сливочное – полпачки
  • сметана – 50 г
  • разрыхлитель – 5 г

Для начинки:

  • творог – 1 пачка
  • яйца – 2 шт.
  • сгущенка – 1 банка
  • крахмал картофельный – 30 г
  • чернослив – 150 г

Сырник с черносливом: готов

Пирог готов. Устройте дома праздничное чаепитие и подайте творожный чудо сырник к столу. Будьте уверены, что сюрприз удастся.

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