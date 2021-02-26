Сырник с черносливом: праздничный десерт, быстро и легко.

Сырник с черносливом! Мы предлагаем вам пошаговый рецепт творожного сырника с черносливом. Это праздничное блюдо поднимет настроение всем, кто его попробует.
Нежное тесто и чудо начинка обязательно понравятся вашему любимому. Итак, начнем!
Сырник с черносливом: приготовление
- Берем неглубокую кастрюлю, кладем туда сливочное масло, сахар и какао.
- Разогреваем на мелком огне до растворения масла.
- Снимаем с огня и откладываем, чтобы масса остыла.
- Разрыхлитель смешиваем с мукой и просеиваем в глубокую емкость. В этой же емкости будем замешивать тесто.
- Аккуратно тонкой струйкой вливаем топленное масло с какао, периодично перемешивая, чтобы не возникли комочки. Затем добавляем по ложечке сметану, также нужно перемешивать.
- Берем силиконовую или деревянную лопатку и замешиваем тесто. Тесто должно не липнуть к рукам и иметь эластичную консистенцию. Готовое тесто накрываем полиэтиленовой пленкой и убираем в холодильник на некоторое время.
- Варим сгущенку 1,5 – 2 часа.
- Берем творог, хорошенько его отжимаем, перекладываем в миску, добавляем яйца, сгущенку и крахмал. Все взбиваем блендером до получения однородной массы.
- Делим тесто на четыре части. Одну из них убираем обратно в холодильник.
- Остальное тесто выкладываем в форму для выпечки, радиусом в 10 см. Распределяем тесто по дну, выравнивая по дну и делая высокие бортики.
- Берем чернослив, хорошенько моем и подсушиваем.
- 2 – 3 ложки творожной массы выкладываем на тесто и смазываем его, сверху кладем чернослив. Поверх наливаем остатки творожной массы. Бортики закругляем до начинки.
- Тесто из холодильника достаем и пропускаем через крупную терку. Равномерно распределяем его по верхнему слою пирога.
- Разогреваем духовку до 180° и ставим туда форму с сырником на 45 минут.
- По приготовлении оставляем сырник в форме еще на полчаса. Затем выкладываем на красивое плоское блюдо. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Сырник с черносливом: ингредиенты
Для теста:
- какао – 50 г
- мука – ¾ стакана
- масло сливочное – полпачки
- сметана – 50 г
- разрыхлитель – 5 г
Для начинки:
- творог – 1 пачка
- яйца – 2 шт.
- сгущенка – 1 банка
- крахмал картофельный – 30 г
- чернослив – 150 г
Сырник с черносливом: готов
Пирог готов. Устройте дома праздничное чаепитие и подайте творожный чудо сырник к столу. Будьте уверены, что сюрприз удастся.
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