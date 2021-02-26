Сырник с черносливом: праздничный десерт, быстро и легко.

Сырник с черносливом! Мы предлагаем вам пошаговый рецепт творожного сырника с черносливом. Это праздничное блюдо поднимет настроение всем, кто его попробует.

Нежное тесто и чудо начинка обязательно понравятся вашему любимому. Итак, начнем!

Сырник с черносливом: приготовление

Берем неглубокую кастрюлю, кладем туда сливочное масло, сахар и какао.

Разогреваем на мелком огне до растворения масла.

Снимаем с огня и откладываем, чтобы масса остыла.

Разрыхлитель смешиваем с мукой и просеиваем в глубокую емкость. В этой же емкости будем замешивать тесто.

Аккуратно тонкой струйкой вливаем топленное масло с какао, периодично перемешивая, чтобы не возникли комочки. Затем добавляем по ложечке сметану, также нужно перемешивать.

Берем силиконовую или деревянную лопатку и замешиваем тесто. Тесто должно не липнуть к рукам и иметь эластичную консистенцию. Готовое тесто накрываем полиэтиленовой пленкой и убираем в холодильник на некоторое время.

Варим сгущенку 1,5 – 2 часа.

Берем творог, хорошенько его отжимаем, перекладываем в миску, добавляем яйца, сгущенку и крахмал. Все взбиваем блендером до получения однородной массы.

Делим тесто на четыре части. Одну из них убираем обратно в холодильник.

Остальное тесто выкладываем в форму для выпечки, радиусом в 10 см. Распределяем тесто по дну, выравнивая по дну и делая высокие бортики.

Распределяем тесто по дну, выравнивая по дну и делая высокие бортики. Берем чернослив, хорошенько моем и подсушиваем.

2 – 3 ложки творожной массы выкладываем на тесто и смазываем его, сверху кладем чернослив. Поверх наливаем остатки творожной массы. Бортики закругляем до начинки.

Тесто из холодильника достаем и пропускаем через крупную терку. Равномерно распределяем его по верхнему слою пирога.

Разогреваем духовку до 180° и ставим туда форму с сырником на 45 минут.

По приготовлении оставляем сырник в форме еще на полчаса. Затем выкладываем на красивое плоское блюдо. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Сырник с черносливом: ингредиенты

Для теста:

какао – 50 г

мука – ¾ стакана

масло сливочное – полпачки

сметана – 50 г

разрыхлитель – 5 г

Для начинки:

творог – 1 пачка

яйца – 2 шт.

сгущенка – 1 банка

крахмал картофельный – 30 г

чернослив – 150 г

Сырник с черносливом: готов

Пирог готов. Устройте дома праздничное чаепитие и подайте творожный чудо сырник к столу. Будьте уверены, что сюрприз удастся.