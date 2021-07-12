Лимонный пирог-безе. Простой, красивый и нежный десерт к чаю

Лимонный пирог-безе — лёгкий и безумно красивый, самый лучший десерт к чаю.
Лимонный пирог-безе: ингредиенты
- Сгущённое молоко — 1.б (одна банка)
- Крекеры из непросеянной пшеничной муки — 1 п. (одна пачка)
- Белки яичные — 3 шт. (три штуки)
- Сок лимонный — 1/3 ст. (треть стакана)
- Яичные желтки — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 6 ч. л (шесть чайных ложек)
Способ приготовления:
- Взбейте яичные желтки вместе со сгущённым молоком и лимонным соком.
- Крекеры выложите в форму для выпекания.
- Сверху вылейте получившуюся смесь.
- Яичные белки взбейте с сахаром в пышную пену.
- Поверх коржа из крекеров равномерно выложите взбитые белки и выпекайте в разогретой до 240 градусов духовке до золотистости безе.
- Остудите готовый пирог и подайте к столу.
Лимонный пирог- безе получается вкусным и красивым.
Приятного аппетита!