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Лимонный пирог-безе. Простой, красивый и нежный десерт к чаю

Лимонный пирог-безе — лёгкий и безумно красивый, самый лучший десерт к чаю.

Лимонный пирог-безе: ингредиенты

Лимонный пирог-безе

  1. Сгущённое молоко — 1.б (одна банка)
  2. Крекеры из непросеянной пшеничной муки — 1 п. (одна пачка)
  3. Белки яичные — 3 шт. (три штуки)
  4. Сок лимонный — 1/3 ст. (треть стакана)
  5. Яичные желтки — 3 шт. (три штуки)
  6. Сахар — 6 ч. л (шесть чайных ложек)

Способ приготовления:

  • Взбейте яичные желтки вместе со сгущённым молоком и лимонным соком.
  • Крекеры выложите в форму для выпекания.
  • Сверху вылейте получившуюся смесь.
  • Яичные белки взбейте с сахаром в пышную пену.
  • Поверх коржа из крекеров равномерно выложите взбитые белки и выпекайте в разогретой до 240 градусов духовке до золотистости безе.
  • Остудите готовый пирог и подайте к столу.

Лимонный пирог- безе получается вкусным и красивым.

Лимонный пирог-безе. Простой, красивый и нежный десерт к чаю 4

Приятного аппетита!

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