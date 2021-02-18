Как накормить семью – много, недорого, вкусно

Вареники давно стали одним из любимых блюд, которые делают с самыми разными начинками. Я делаю с картофельным пюре и фаршем, получается очень сытно и вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 500 г;
- соль, 1 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- кипяток, 220 мл;
- куркума щепотка.
Для приготовления начинки необходимо:
- картофель, 800 г;
- фарш любой, 300 г;
- лук, 2 шт;
- соль, зелень.
Процесс приготовления
Фарш я брала куриный, а вы берите любой, по своему вкусу.
Просеиваем муку, смешиваем с солью и щепоткой куркумы, яйцом и перемешиваем.
Заливаем кипяток и вымешиваем лопаткой тесто. Когда оно станет теплым, вымешиваем руками.
Совет: куркуму я добавляю просто для красивого цвета теста.
Тесто получается мягкое и не липкое.
Укладываем тесто в пакет и оставляем на 15 – 20 минут.
Картофель очищаем и трем на крупной терке, отжимаем от жидкости.
Лук мелко режем и обжариваем до золотистого цвета.
Фарш смешиваем с картофелем и луком, рубленой зеленью. Солим и перчим по вкусу.
Формируем вареники с начинкой.
Можно вареники варить в подсоленной воде или приготовить на пару.
Выкладываем в миску, добавляем сливочное масло и подаем к столу со сметаной или можно еще пожарить лук.
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