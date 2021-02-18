Как накормить семью – много, недорого, вкусно

Вареники давно стали одним из любимых блюд, которые делают с самыми разными начинками. Я делаю с картофельным пюре и фаршем, получается очень сытно и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 500 г;

соль, 1 ч.л;

яйцо, 1 шт;

кипяток, 220 мл;

куркума щепотка.

Для приготовления начинки необходимо:

картофель, 800 г;

фарш любой, 300 г;

лук, 2 шт;

соль, зелень.

Процесс приготовления

Фарш я брала куриный, а вы берите любой, по своему вкусу.

Просеиваем муку, смешиваем с солью и щепоткой куркумы, яйцом и перемешиваем.

Заливаем кипяток и вымешиваем лопаткой тесто. Когда оно станет теплым, вымешиваем руками.

Совет: куркуму я добавляю просто для красивого цвета теста.

Тесто получается мягкое и не липкое.

Укладываем тесто в пакет и оставляем на 15 – 20 минут.

Картофель очищаем и трем на крупной терке, отжимаем от жидкости.

Лук мелко режем и обжариваем до золотистого цвета.

Фарш смешиваем с картофелем и луком, рубленой зеленью. Солим и перчим по вкусу.

Формируем вареники с начинкой.

Можно вареники варить в подсоленной воде или приготовить на пару.

Выкладываем в миску, добавляем сливочное масло и подаем к столу со сметаной или можно еще пожарить лук.