Яркая закуска из селедки. Рецепт с точными пропорциями

Такая красивая и яркая закуска из сельди, станет оригинальным украшением любого праздничного стола. Для блюда не потребуются какие-то дорогие продукты, все самое доступное и обычное, что всегда есть в вашем холодильнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь слабосоленная, 1 шт;
- лук красный или обычный, 1 шт;
- горошек, 1 банка;
- сахар, 0.5 ч.л;
- уксус яблочный или обычный, 2 ст.л;
- зелень, масло растительное.
Процесс приготовления
Зелень – укроп и петрушку мелко режем.
Лук режем тонкими полукольцами.
Лук посыпаем сахаром и поливаем уксусом, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.
Совет: яблочный уксус можно заменить обычным или соком лимона.
Сельдь очищаем от головы, хвоста и плавников, промываем и тщательно просушиваем бумажными полотенцами.
Режем рыбу порционными кусочками.
Смешиваем лук, рыбу и зеленый горошек, поливаем парой столовых ложек растительного масла и блюдо готово, подаем закуску к столу.
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