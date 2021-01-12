Яркая закуска из селедки. Рецепт с точными пропорциями

Такая красивая и яркая закуска из сельди, станет оригинальным украшением любого праздничного стола. Для блюда не потребуются какие-то дорогие продукты, все самое доступное и обычное, что всегда есть в вашем холодильнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь слабосоленная, 1 шт;

лук красный или обычный, 1 шт;

горошек, 1 банка;

сахар, 0.5 ч.л;

уксус яблочный или обычный, 2 ст.л;

зелень, масло растительное.

Процесс приготовления

Зелень – укроп и петрушку мелко режем.

Лук режем тонкими полукольцами.

Лук посыпаем сахаром и поливаем уксусом, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Совет: яблочный уксус можно заменить обычным или соком лимона.

Сельдь очищаем от головы, хвоста и плавников, промываем и тщательно просушиваем бумажными полотенцами.

Режем рыбу порционными кусочками.

Смешиваем лук, рыбу и зеленый горошек, поливаем парой столовых ложек растительного масла и блюдо готово, подаем закуску к столу.