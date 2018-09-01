Необычный вкусный завтрак в виде бутерброда

Покорите всех от мала до велика!
Ингредиенты:
яйца — 4 штуки;
тоненькие кусочки ветчины или копченое мясо;
белый тостовый хлеб — 8 кусочков;
помидор;
соль, перец.
Приготовление:
Нарезаем помидоры дольками.
Вырезаем у 4 кусков хлеба мякиш.
Кладем целые на противень, на хлеб ветчину и накрываем сверху ободками хлеба без мякиша.
Выкладываем в дырочки помидорки и заливаем яйцом.
Солим и перчим по вкусу.
Запекаем при 180 С в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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