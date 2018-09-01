Необычный вкусный завтрак в виде бутерброда

Ингредиенты:

яйца — 4 штуки;

тоненькие кусочки ветчины или копченое мясо;

белый тостовый хлеб — 8 кусочков;

помидор;

соль, перец.

Приготовление:

Нарезаем помидоры дольками.

Вырезаем у 4 кусков хлеба мякиш.

Кладем целые на противень, на хлеб ветчину и накрываем сверху ободками хлеба без мякиша.

Выкладываем в дырочки помидорки и заливаем яйцом.

Солим и перчим по вкусу.

Запекаем при 180 С в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!