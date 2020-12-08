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Всеми обожаемый салат еще с советских времен! Не стареет, а наоборот, набирает популярности

Самый обычный и привычный всем салат, можно оформить таким образом, что он превращается в шедевр кулинарного искусства. Вот и с этим салатом Мимоза, вы можете поступить так, как это сделала я – сформировала красивый рулет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рыба консервированная, 1 банка;
  • яйца, 7 шт;
  • картофель, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • масло сливочное, 50 г;
  • зелень и зеленый лук.

Для приготовления майонеза необходимо:

  • масло растительное, 150 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар, треть ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • сок лимона, 1 ст.л;
  • горчица, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель, морковь и яйца, остужаем.

Рыбную консерву берите по своему вкусу.

Белки и желтки натираем отдельно на мелкой терке.

Морковь и картофель трем на крупной терке.

Если будете готовить домашний майонез, тогда смешиваем все продукты и перебиваем погружным блендером.

Рыбу вместе с маслом измельчаем вилкой.

Зелень и зеленый лук рубим.

На столе раскладываем пищевую пленку и высыпаем желтки в виде прямоугольника. Делаем сеточку майонеза.

Выкладываем белок и сеточка майонеза.

Выкладываем морковь и сеточка майонеза.

Картофель  и сеточка майонеза.

Тертое сливочное масло.

В середину прямоугольника из всех продуктов выкладываем рыбу.

Всеми обожаемый салат еще с советских времен! Не стареет, а наоборот, набирает популярности

Теперь при помощи пленки сворачиваем рулет.

Всеми обожаемый салат еще с советских времен! Не стареет, а наоборот, набирает популярности

Оборачиваем рулет пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.

Вынимаем из холодильника, убираем пленку и выкладываем на блюдо, украшаем по вкусу зеленью, можно сделать цветочки из половинок белка с желтком в середине.

Всеми обожаемый салат еще с советских времен! Не стареет, а наоборот, набирает популярности

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