Всеми обожаемый салат еще с советских времен! Не стареет, а наоборот, набирает популярности

Самый обычный и привычный всем салат, можно оформить таким образом, что он превращается в шедевр кулинарного искусства. Вот и с этим салатом Мимоза, вы можете поступить так, как это сделала я – сформировала красивый рулет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба консервированная, 1 банка;
- яйца, 7 шт;
- картофель, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- масло сливочное, 50 г;
- зелень и зеленый лук.
Для приготовления майонеза необходимо:
- масло растительное, 150 мл;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, треть ч.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- сок лимона, 1 ст.л;
- горчица, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель, морковь и яйца, остужаем.
Рыбную консерву берите по своему вкусу.
Белки и желтки натираем отдельно на мелкой терке.
Морковь и картофель трем на крупной терке.
Если будете готовить домашний майонез, тогда смешиваем все продукты и перебиваем погружным блендером.
Рыбу вместе с маслом измельчаем вилкой.
Зелень и зеленый лук рубим.
На столе раскладываем пищевую пленку и высыпаем желтки в виде прямоугольника. Делаем сеточку майонеза.
Выкладываем белок и сеточка майонеза.
Выкладываем морковь и сеточка майонеза.
Картофель и сеточка майонеза.
Тертое сливочное масло.
В середину прямоугольника из всех продуктов выкладываем рыбу.
Теперь при помощи пленки сворачиваем рулет.
Оборачиваем рулет пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.
Вынимаем из холодильника, убираем пленку и выкладываем на блюдо, украшаем по вкусу зеленью, можно сделать цветочки из половинок белка с желтком в середине.
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