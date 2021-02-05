Такие шикарные пирожки вы еще никогда не готовили. Кипяток + мука и две начинки, картошка и мясо

Пирожки получаются очень воздушными и мягкими. И я всегда их делаю с фаршем и с картофельной начинкой. Заварное тесто получается очень податливым, поэтому вы можете использовать разные начинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 250 мл;
- мука, 500 г;
- соль, 1\2 ч.л.
Процесс приготовления
Для картофельной начинки отваривайте картофель, превращайте его в пюре и добавляйте по вкусу обжаренный лук, зелень, сливочное масло и т.д.
Для мясной начинки берите любой фарш, заправляйте его измельченным луком, приправами и специями, солью, обжариваем до готовности.
Муку просеиваем и смешиваем с солью.
Вливаем кипяток, вымешиваем лопаткой, а когда температура станет теплой, месим тесто руками.
Раскатываем тесто в тонкий пласт и режем на квадраты или прямоугольники, выкладываем начинку, накрываем тесто, защипываем и сверху выкладываем мясную начинку. Накрываем остатком теста, защипываем края.
Совет: резать тесто нужно на большие квадраты, чтобы вы могли положить одну начинку, накрыть тестом, сверху еще и фарш и накрыть тестом.
Обжариваем на растительном масле, на небольшом огне, чтобы начинки хорошо пропеклись.
Выкладываем на бумажные полотенца и потом складываем на блюдо.Пирожки очень вкусные как горячие, так и в холодном виде.
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