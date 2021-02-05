Такие шикарные пирожки вы еще никогда не готовили. Кипяток + мука и две начинки, картошка и мясо

Пирожки получаются очень воздушными и мягкими. И я всегда их делаю с фаршем и с картофельной начинкой. Заварное тесто получается очень податливым, поэтому вы можете использовать разные начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кипяток, 250 мл;

мука, 500 г;

соль, 1\2 ч.л.

Процесс приготовления

Для картофельной начинки отваривайте картофель, превращайте его в пюре и добавляйте по вкусу обжаренный лук, зелень, сливочное масло и т.д.

Для мясной начинки берите любой фарш, заправляйте его измельченным луком, приправами и специями, солью, обжариваем до готовности.

Муку просеиваем и смешиваем с солью.

Вливаем кипяток, вымешиваем лопаткой, а когда температура станет теплой, месим тесто руками.

Раскатываем тесто в тонкий пласт и режем на квадраты или прямоугольники, выкладываем начинку, накрываем тесто, защипываем и сверху выкладываем мясную начинку. Накрываем остатком теста, защипываем края.

Совет: резать тесто нужно на большие квадраты, чтобы вы могли положить одну начинку, накрыть тестом, сверху еще и фарш и накрыть тестом.

Обжариваем на растительном масле, на небольшом огне, чтобы начинки хорошо пропеклись.

Выкладываем на бумажные полотенца и потом складываем на блюдо.

Пирожки очень вкусные как горячие, так и в холодном виде.