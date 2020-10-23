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Мини пицца на батоне: простая, вкусная и быстрая закуска на батоне

Мини пицца на батоне – отличный вариант вкусной и быстрой закуски! Ингредиенты для нашей пиццы доступные, поэтому получается очень бюджетное блюдо. А приготовить можно за считанные минуты!

Мини пицца на батоне: ингредиенты

Мини пицца на батоне

  1. 200 (двести) гр – вареной колбасы
  2. Батон
  3. 1 (одна) шт –лука
  4. 100 (сто) гр – твердого сыра
  5. 2 (две) ст. ложки – майонез
  6. 2 (две) ст. ложки – кетчупа

Мини пицца на батоне: рецепт

Мини пицца на батоне

  • Батон нарежьте и положите на противень, застеленный пергаментной бумагой
  • Смешайте майонез и кетчуп. Можно посолить, добавить черный молотый перец
  • Лук нарежьте тонко, полукольцами
  • Колбасу нарежьте кубиком. Вообще можете взять любую колбасу. Будь то копченую, вареную, или ветчину
  • Сыр натрите на мелкой терке
  • Батон намажьте смесью из кетчупа и майонеза. Поверх разложите лук, затем колбасу. По желанию можете добавить маринованных огурчиков
  • Сверху посыпьте все сыром
  • Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут

Мини пицца на батоне готова: Видео

Вот так просто и быстро можно накормить семью вкусненькой закуской. Отличный вариант угощения для нежданных гостей!

Мини пицца на батоне

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