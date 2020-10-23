Мини пицца на батоне: простая, вкусная и быстрая закуска на батоне

Мини пицца на батоне – отличный вариант вкусной и быстрой закуски! Ингредиенты для нашей пиццы доступные, поэтому получается очень бюджетное блюдо. А приготовить можно за считанные минуты!

Мини пицца на батоне: ингредиенты

200 (двести) гр – вареной колбасы Батон 1 (одна) шт –лука 100 (сто) гр – твердого сыра 2 (две) ст. ложки – майонез 2 (две) ст. ложки – кетчупа

Мини пицца на батоне: рецепт

Батон нарежьте и положите на противень, застеленный пергаментной бумагой

Смешайте майонез и кетчуп. Можно посолить, добавить черный молотый перец

Лук нарежьте тонко, полукольцами

Колбасу нарежьте кубиком. Вообще можете взять любую колбасу. Будь то копченую, вареную, или ветчину

Сыр натрите на мелкой терке

Батон намажьте смесью из кетчупа и майонеза. Поверх разложите лук, затем колбасу. По желанию можете добавить маринованных огурчиков

Сверху посыпьте все сыром

Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут

Мини пицца на батоне готова: Видео

Вот так просто и быстро можно накормить семью вкусненькой закуской. Отличный вариант угощения для нежданных гостей!