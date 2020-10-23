Мини пицца на батоне: простая, вкусная и быстрая закуска на батоне

Мини пицца на батоне – отличный вариант вкусной и быстрой закуски! Ингредиенты для нашей пиццы доступные, поэтому получается очень бюджетное блюдо. А приготовить можно за считанные минуты!
Мини пицца на батоне: ингредиенты
- 200 (двести) гр – вареной колбасы
- Батон
- 1 (одна) шт –лука
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 2 (две) ст. ложки – майонез
- 2 (две) ст. ложки – кетчупа
Мини пицца на батоне: рецепт
- Батон нарежьте и положите на противень, застеленный пергаментной бумагой
- Смешайте майонез и кетчуп. Можно посолить, добавить черный молотый перец
- Лук нарежьте тонко, полукольцами
- Колбасу нарежьте кубиком. Вообще можете взять любую колбасу. Будь то копченую, вареную, или ветчину
- Сыр натрите на мелкой терке
- Батон намажьте смесью из кетчупа и майонеза. Поверх разложите лук, затем колбасу. По желанию можете добавить маринованных огурчиков
- Сверху посыпьте все сыром
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут
Мини пицца на батоне готова: Видео
Вот так просто и быстро можно накормить семью вкусненькой закуской. Отличный вариант угощения для нежданных гостей!
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