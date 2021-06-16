Мороженое Крембрюле за 5 минут. Рестораны отдыхают

Мороженое Крембрюле за 5 минут — самый простой рецепт любимого с детства лакомства.
Мороженое Крембрюле за 5 минут: ингредиенты
- Варёная сгущёнка – ½ б. (пол банки)
- Жирные сливки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Вафельные коржи – 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Все продукты должны быть хорошо охлаждёнными.
- Миксером взбейте очень хорошо Сливки до густой массы с пиками. Достаточно будет 5 минут.
- Добавьте сгущёнку и продолжайте взбивать.
- Взбейте до 1 минуты, чтобы не перебить массу, она может стать слишком масляной.
- Растительным маслом смажьте круглую форму и накройте плёнкой.
- Положите вафельный корж и выложите массу, разровняйте и сверху накройте вторым коржом.
- Отправьте в морозильную камеру на 5 часов.
Совет: если готовите для праздника, украсьте свежими ягодами или мармеладом, шоколадной крошкой и другими добавками.
Мороженое Крембрюле за 5 минут получается лучше, чем магазинное.
Готовьте на здоровье!
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