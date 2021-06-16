Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана М
    ---------------------!!!!!!!!!!!!!!Живое клубничное ...
  • ира
    cпасибо за рецептСупер вкусный сал...
  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...

Мороженое Крембрюле за 5 минут. Рестораны отдыхают

Мороженое Крембрюле за 5 минут — самый простой рецепт любимого с детства лакомства.

Мороженое Крембрюле за 5 минут: ингредиенты

Мороженое Крембрюле за 5 минут

  1. Варёная сгущёнка – ½ б. (пол банки)
  2. Жирные сливки – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Вафельные коржи – 2 шт. (две штуки)

Способ приготовления:

  • Все продукты должны быть хорошо охлаждёнными.
  • Миксером взбейте очень хорошо Сливки до густой массы с пиками. Достаточно будет 5 минут.
  • Добавьте сгущёнку и продолжайте взбивать.
  • Взбейте до 1 минуты, чтобы не перебить массу, она может стать слишком масляной.
  • Растительным маслом смажьте круглую форму и накройте плёнкой.
  • Положите вафельный корж и выложите массу, разровняйте и сверху накройте вторым коржом.
  • Отправьте в морозильную камеру на 5 часов.

Совет: если готовите для праздника, украсьте свежими ягодами или мармеладом, шоколадной крошкой и другими добавками.

Мороженое Крембрюле за 5 минут получается лучше, чемМороженое Крембрюле за 5 минут. Рестораны отдыхают 2 магазинное.

 

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх