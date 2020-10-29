Печеный картофель в духовке: хрустящий и пикантный. Весь секрет в приготовлении!

Печеный картофель в духовке! Сегодня на ужин приготовим картофель в духовке.
Печеный картофель в духовке:
Печеный картофель – любимейшее блюдо многих из нас. Вкус его знаком нам еще с глубокого детства. Запекают его и в костре, и в духовке…
У нас в рецепте имеется один секрет, благодаря которому картофель получается нежным и мягким изнутри и с хрустящей корочкой снаружи. А чеснок придает картофелю невероятный аромат, от которого аж слюнки текут. А еще он получается невероятно красивым. От такого картофеля никто не откажется. Обязательно его приготовьте.
Печеный картофель в духовке: ингредиенты
- десять – двенадцать средних клубней картофеля
- чайная ложка с хвостиком соли
- чайная ложка розмарина
- пятьдесят миллилитров растительного масла
- пятьдесят грамм сливочного масла
- двести грамм льда
- два литра очень холодной воды
- черный перец – по вкусу
Печеный картофель в духовке: начнем готовить
- Картофелины почистить, помыть и положить в кастрюлю. Крупные картофелины можно поделить пополам.
- А теперь внимание – секрет! Залить картофель очень холодной водой так, чтобы картофель полностью был покрыт ею. В воду добавить кубики льда и подсолить ее.
- Кастрюлю закрыть крышкой и оставить в покое минут на семь. Эта процедура помогает освободиться от лишнего крахмала. Картофель благодаря этому получается с очень хрустящей корочкой, а изнутри – мягкая и нежная.
- Через семь минут поставить кастрюлю на огонь.
- Как только вода закипит, варить еще минуты три. Не забывать с поверхности воды снимать накипь. По истечении необходимого времени выключить огонь.
- Чеснок очистить и порезать кружочками.
- Растительное масло влить в противень и распределить щеточкой по поверхности.
- На масло посыпать розмарин.
- Затем всыпать чеснок.
- После положить картофель и поперчить сверху черным перцем.
- В промежутки между картофелинами положить сливочное масло.
- Духовку заранее прогреть до двухсот градусов.
- Противень заложить в духовку минут на сорок- сорок пять до образования красивой корочки. Картофель во время запекания переворачивать не надо.
- Через полчаса включить у духовки режим конвекции и продержать картошку еще десять минут.
- Готовый картофель достать из духовки, перемешать в масле, выложить в большое блюдо и подать к столу.
Такую картошечку можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Подходит как гарнир ко многим блюдам.
Печеный картофель в духовке: готов
Собирайтесь все к столу. Кушайте вкусно и красиво!
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