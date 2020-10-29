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Печеный картофель в духовке: хрустящий и пикантный. Весь секрет в приготовлении!

Печеный картофель в духовке! Сегодня на ужин приготовим картофель в духовке.

Печеный картофель в духовке:

Печеный картофель – любимейшее блюдо многих из нас. Вкус его знаком нам еще с глубокого детства. Запекают его и в костре, и в духовке…

У нас в рецепте имеется один секрет, благодаря которому картофель получается нежным и мягким изнутри и с хрустящей корочкой снаружи. А чеснок придает картофелю невероятный аромат, от которого аж слюнки текут. А еще он получается невероятно красивым. От такого картофеля никто не откажется. Обязательно его приготовьте.

Печеный картофель в духовке

Печеный картофель в духовке: ингредиенты

  • десять – двенадцать средних клубней картофеля
  • чайная ложка с хвостиком соли
  • чайная ложка розмарина
  • пятьдесят миллилитров растительного масла
  • пятьдесят грамм сливочного масла
  • двести грамм льда
  • два литра очень холодной воды
  • черный перец – по вкусу

Печеный картофель в духовке: начнем готовить

  • Картофелины почистить, помыть и положить в кастрюлю. Крупные картофелины можно поделить пополам.

Печеный картофель в духовке

  • А теперь внимание – секрет! Залить картофель очень холодной водой так, чтобы картофель полностью был покрыт ею. В воду добавить кубики льда и подсолить ее.
  • Кастрюлю закрыть крышкой и оставить в покое минут на семь.
    Эта процедура помогает освободиться от лишнего крахмала. Картофель благодаря этому получается с очень хрустящей корочкой, а изнутри – мягкая и нежная.
  • Через семь минут поставить кастрюлю на огонь.
  • Как только вода закипит, варить еще минуты три. Не забывать с поверхности воды снимать накипь. По истечении необходимого времени выключить огонь.
  • Чеснок очистить и порезать кружочками.
  • Растительное масло влить в противень и распределить щеточкой по поверхности.
  • На масло посыпать розмарин.
  • Затем всыпать чеснок.
  • После положить картофель и поперчить сверху черным перцем.
  • В промежутки между картофелинами положить сливочное масло.
  • Духовку заранее прогреть до двухсот градусов.

Печеный картофель в духовке

  • Противень заложить в духовку минут на сорок- сорок пять до образования красивой корочки. Картофель во время запекания переворачивать не надо.
  • Через полчаса включить у духовки режим конвекции и продержать картошку еще десять минут.
  • Готовый картофель достать из духовки, перемешать в масле, выложить в большое блюдо и подать к столу.

Такую картошечку можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Подходит как гарнир ко многим блюдам.

Печеный картофель в духовке: готов

Собирайтесь все к столу. Кушайте вкусно и красиво!

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