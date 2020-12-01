В советское время этот салат был известный, а сейчас его никто не готовит. Новогодний салат «Северный»

Вариация на тему рыбных слоеных салатов. Изюминка салата – печень трески, которая и делает салат особенным и очень вкусным. Ранее он очень был популярным, но сегодня его незаслуженно забыли. Хотя он совсем бюджетный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень трески, баночка;

картофель вареный, 2 шт;

лук зеленый, пучок;

огурцы соленые, 2 шт;

горошек зеленый, 1 банка;

яйца вареные, 3 шт;

майонез.

Процесс приготовления

Печень вынимаем из жидкости и измельчаем на небольшие кусочки при помощи вилки.

Совет: многие очень мелко измельчают в пюре печень. Поэтому делайте так, как вам больше нравится.

Салат можно формировать в большом салатнике слоями, к кольце или делать порционно в небольших формочках.

Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.

Первый слой – тертый на крупной терке картофель, солим и перчим.

Второй слой – печень.

Третий слой – рубленый зеленый лук.

Четвертый слой – тертые на крупной терке огурцы.

Пятый слой – тертые на крупной терке белки.

Шестой слой — горошек.

Седьмой слой – тертый на мелкой терке желток.

Украсить салат можно веточками укропа или петрушки, зеленым горошком.

Настаиваем салат несколько часов в холодильнике и подаем к столу.

Вот такой простой, но вкусный салат вы можете сделать на новогодний стол.