В советское время этот салат был известный, а сейчас его никто не готовит. Новогодний салат «Северный»

Вариация на тему рыбных слоеных салатов. Изюминка салата – печень трески, которая и делает салат особенным и очень вкусным. Ранее он очень был популярным, но сегодня его незаслуженно забыли. Хотя он совсем бюджетный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень трески, баночка;
- картофель вареный, 2 шт;
- лук зеленый, пучок;
- огурцы соленые, 2 шт;
- горошек зеленый, 1 банка;
- яйца вареные, 3 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Печень вынимаем из жидкости и измельчаем на небольшие кусочки при помощи вилки.
Совет: многие очень мелко измельчают в пюре печень. Поэтому делайте так, как вам больше нравится.
Салат можно формировать в большом салатнике слоями, к кольце или делать порционно в небольших формочках.
Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.
Первый слой – тертый на крупной терке картофель, солим и перчим.
Второй слой – печень.
Третий слой – рубленый зеленый лук.
Четвертый слой – тертые на крупной терке огурцы.
Пятый слой – тертые на крупной терке белки.
Шестой слой — горошек.
Седьмой слой – тертый на мелкой терке желток.
Украсить салат можно веточками укропа или петрушки, зеленым горошком.
Настаиваем салат несколько часов в холодильнике и подаем к столу.
Вот такой простой, но вкусный салат вы можете сделать на новогодний стол.
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