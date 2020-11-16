«Хранишь хлеб в пакете? Еду и себя не уважаешь» — сказала меня сестра. Рассказала, как правильно

Сегодня на повестке дня — хлеб и его бережливое хранение в доме. Никогда не думала, что в простой бытовой ситуации есть столько нюансов. Сестра, побывав в гостях на моей кухне, возмутилась хранению хлеба в пакете.

Я никогда не придавала этому особого значения. Так сложилось, что хлеб в семье ест только муж и я к батонам не касаюсь вообще. Лежит он и лежит в пакете на полочке в специально отведенной тарелке — ну кого таким удивишь?

Полстраны, наверное, так делает

Но, по мнению сестры, хранение хлеба в пакете — верх неуважения к продукту.

Единственный плюс для буханки и батона от полиэтиленовой упаковки — в защите от пересыхания. Ведь если просто положить хлеб в шкаф, то уже на следующие сутки он пересохнет и перестанет быть мягким. А еще через сутки-другие — пожалуй, пригодится только на сухари.

На этом плюсы пакета заканчиваются. На первый план выходит скрытая опасность. Закрытый пакет — это всегда конденсат (избыточная влажность), пусть и не всегда заметная на первый взгляд. От нее страдают все:

Из-за повышенной влажности хлеб размягчается и превращается в резину. Буханка по-прежнему остается буханкой, но во вкусовых качествах начинает серьезно проигрывать хлебу, который хранили в более подходящих условиях. Берите на заметку, если любите вкусно кушать!

Выпечка нравится не только людям. Влажность и продукт питания — лучшие условия для развития плесневых грибков. Обычно человек обнаруживает ее присутствие только после того, как колония микроорганизмов уже достигла больших масштабов. Но на самом деле плесень начинает развиваться гораздо раньше, портя вкус хлеба.

Надеюсь, все читатели помнят главное правило хранения хлеба: черный и белый нельзя класть рядом друг с другом

Плесневые грибки — не только неприятность. Даже в небольшом количестве они опасны для организма человека. Для иммунитета, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Потчуя себя хлебом из пакета, человек неосознанно ухудшает свое здоровье.

Причем просто приоткрыть пакет с одной стороны — недостаточно. Да, влажность около отверстия уменьшится и туда будет поступать свежий воздух. Но в другого конца батона плесень по-прежнему активно развивается. А оттуда уже распространяться на всю буханку.

Важно! Срезать корочки с хлеба — бесполезное занятие. Скорее всего, споры грибка уже захватили весь батон

Как хранить хлеб в пакете правильно: и для продукта хорошо, и для человека

Многие пекарни упаковывают свой хлеб в бумажные пакеты. Они пропускают воздух

Но иногда другого варианта, кроме как хранения выпечки в пакете, нет. В таком случае можно решить проблему достаточно просто. По всей площади пакета нужно проткнуть «кокон» вилкой. Это обеспечит вентиляцию, скорректирует уровень влажности и не даст плесени в короткие сроки захватить буханку или батон. Я попробовала — отлично хранится, и вкус лучше на следующий день.