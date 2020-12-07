Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Простое блюдо из лаваша и самых бюджетных продуктов, но получается очень вкусная и оригинальная закуска, которую можно поставить на праздничный стол и удивить своих гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 5 шт;

сыр, 130 г;

ветчина, 110 г;

морковь. 1 шт;

лук, 2 шт;

перец, соль;

сметана, 75 г;

майонез, 75 г.

Процесс приготовления

Лук режем кубиком, морковь трем на крупной терке.

Разогреваем растительное масло и обжариваем морковь до мягкости. Остужаем.

Обжариваем лук до золотистости и также остужаем. Можно посолить и поперчить.

Ветчину режем кубиком, сыр трем на крупной терке.

Майонез смешиваем со сметаной.

Листы лаваша кладем на стол, смазываем соусом из сметаны и майонеза.

На один равномерно выкладываем морковь и сворачиваем трубочкой.

На второй – лук и сворачиваем трубочкой.

На третий – ветчину и сворачиваем.

На четвертый – сыр и сворачиваем.

Еще один большой лист лаваша смазываем соусом и выкладываем на край все рулеты. И теперь сворачиваем один большой рулет.

Плотно оборачиваем пленкой и отправляем его на 1 час в холодильник.

Блюдо украшаем по своему вкусу и выкладываем порционные ломтики рулета. Можно еще посыпать рубленой зеленью.