Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Простое блюдо из лаваша и самых бюджетных продуктов, но получается очень вкусная и оригинальная закуска, которую можно поставить на праздничный стол и удивить своих гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 5 шт;
- сыр, 130 г;
- ветчина, 110 г;
- морковь. 1 шт;
- лук, 2 шт;
- перец, соль;
- сметана, 75 г;
- майонез, 75 г.
Процесс приготовления
Лук режем кубиком, морковь трем на крупной терке.
Разогреваем растительное масло и обжариваем морковь до мягкости. Остужаем.
Обжариваем лук до золотистости и также остужаем. Можно посолить и поперчить.
Ветчину режем кубиком, сыр трем на крупной терке.
Майонез смешиваем со сметаной.
Листы лаваша кладем на стол, смазываем соусом из сметаны и майонеза.
На один равномерно выкладываем морковь и сворачиваем трубочкой.
На второй – лук и сворачиваем трубочкой.
На третий – ветчину и сворачиваем.
На четвертый – сыр и сворачиваем.
Еще один большой лист лаваша смазываем соусом и выкладываем на край все рулеты. И теперь сворачиваем один большой рулет.
Плотно оборачиваем пленкой и отправляем его на 1 час в холодильник.
Блюдо украшаем по своему вкусу и выкладываем порционные ломтики рулета. Можно еще посыпать рубленой зеленью.
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