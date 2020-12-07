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Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Простое блюдо из лаваша и самых бюджетных продуктов, но получается очень вкусная и оригинальная закуска, которую можно поставить на праздничный стол и удивить своих гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 5 шт;
  • сыр, 130 г;
  • ветчина, 110 г;
  • морковь. 1 шт;
  • лук, 2 шт;
  • перец, соль;
  • сметана, 75 г;
  • майонез, 75 г.

Процесс приготовления

Лук режем кубиком, морковь трем на крупной терке.

Разогреваем растительное масло и обжариваем морковь до мягкости. Остужаем.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Обжариваем лук до золотистости и также остужаем. Можно посолить и поперчить.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Ветчину режем кубиком, сыр трем на крупной терке.

Майонез смешиваем со сметаной.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Листы лаваша кладем на стол, смазываем соусом из сметаны и майонеза.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

На один равномерно выкладываем морковь и сворачиваем трубочкой.

На второй – лук и сворачиваем трубочкой.

На третий – ветчину и сворачиваем.

На четвертый – сыр и сворачиваем.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Еще один большой лист лаваша смазываем соусом и выкладываем на край все рулеты. И теперь сворачиваем один большой рулет.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Плотно оборачиваем пленкой и отправляем его на 1 час в холодильник.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

Блюдо украшаем по своему вкусу и выкладываем порционные ломтики рулета. Можно еще посыпать рубленой зеленью.

Так из лаваша мало кто готовит. Обалденная закуска Мозаика на праздничный стол

 

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