Готовлю пирог «Шерстяной рулон»: меняю начинки и каждый раз получаю новый вкус (моя мама печет его каждые выходные)

Пирог знаменит своим вкусом и оригинальной консистенцией теста: получается очень мягким и пышным. А разные начинки помогают каждый раз получать разные блюда к столу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 80 г;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- мука, 300 г;
- сахар, 2 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- сливки эирные, 100 мл;
- яйцо, 1 шт.
Процесс приготовления
Разводим в теплом молоке дрожжи и оставляем массу на 5 минут, чтобы дрожжи стали активными.
Муку просеиваем и смешиваем с солью и сахаром сливками и яйцом.
Вливаем молоко с дрожжами и вымешиваем тесто.
Совет: если вы любите более сладкую сдобу, тогда добавляйте сахара больше. Если планируется соленая начинка, тогда не стоит всыпать много сахара.
Тесто должно получится не липким, эластичным.
Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.
Форму смазываем маслом и накрываем пергаментом.
Тесто делим на несколько частей, каждую раскатываем в пласты, выкладываем любую начинку и формируем пирожки.
Выкладываем пирожки в форму и получается один большой пирог.
Оставляем его на 20 минут, смазываем взбитым яйцом.
Выпекаем при 170 градусах около 20 минут.
Остужаем 10 минут в форме, потом вынимаем и остужаем на столе.
Начинку для такого теста выбирайте любую, тесто идеально подходит для всего.Также можно просто выпекать отдельные пирожки.
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