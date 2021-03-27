Готовлю пирог «Шерстяной рулон»: меняю начинки и каждый раз получаю новый вкус (моя мама печет его каждые выходные)

Пирог знаменит своим вкусом и оригинальной консистенцией теста: получается очень мягким и пышным. А разные начинки помогают каждый раз получать разные блюда к столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 80 г;

дрожжи сухие, 1 ч.л;

мука, 300 г;

сахар, 2 ст.л;

соль, 1 ч.л;

сливки эирные, 100 мл;

яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления

Разводим в теплом молоке дрожжи и оставляем массу на 5 минут, чтобы дрожжи стали активными.

Муку просеиваем и смешиваем с солью и сахаром сливками и яйцом.

Вливаем молоко с дрожжами и вымешиваем тесто.

Совет: если вы любите более сладкую сдобу, тогда добавляйте сахара больше. Если планируется соленая начинка, тогда не стоит всыпать много сахара.

Тесто должно получится не липким, эластичным.

Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Форму смазываем маслом и накрываем пергаментом.

Тесто делим на несколько частей, каждую раскатываем в пласты, выкладываем любую начинку и формируем пирожки.

Выкладываем пирожки в форму и получается один большой пирог.

Оставляем его на 20 минут, смазываем взбитым яйцом.

Выпекаем при 170 градусах около 20 минут.

Остужаем 10 минут в форме, потом вынимаем и остужаем на столе.

Начинку для такого теста выбирайте любую, тесто идеально подходит для всего.

Также можно просто выпекать отдельные пирожки.