Закрытый пирог с капустой и мясом. Мягкое , воздушное тесто и сочная начинка

Закрытый пирог с капустой и мясом — самый вкусный и нежный.
Закрытый пирог с капустой и мясом: ингредиенты
Тесто:
- Прессованные дрожжи — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сметана — 300 гр. (триста грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Лук — 200 гр. (двести грамм)
- Капуста — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Растительное масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Перец, соль, специи — по вкусу
Кроме этого:
- Желток — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 1 ч. л (одна штука)
Способ приготовления:
- Налейте в миску тёплое молоко, добавьте дрожжи, сахар и перемешайте. В массу добавьте сметану и перемешайте. Затем всыпьте немного муки, соль и снова перемешайте. Затем частями вводите муку и замесите тесто. В процессе замеса введите сливочное масло.
- Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом и оставьте подниматься в тёплом месте.
- Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте до золотистого цвета. К нему выложите фарш, обжарьте до готовности, поперчите, посолите, добавьте специи и перемешайте.
- Нашинкуйте капусту и слегка помните руками, выложите в сковороду и обжарьте до румяности отдельно от фарша.
- Выложите в миску фарш и капусту, измельчённую зелень и перемешайте.
- От теста отрезаем небольшой кусочек, остальное тесто раскатайте и переложите в форму, сделайте дно и бортики, выложите начинку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт и выложите сверху фарша, плотно скрепите края, в центре сделайте углубление, накройте плёнкой и оставьте на 10-15 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте желток и сметану, смажьте подошедший пирог полученной смесью и поставьте в духовку на 30-35 минут.
Закрытый пирог с капустой и мясом готов.
Приятного аппетита!
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