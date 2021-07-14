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Закрытый пирог с капустой и мясом. Мягкое , воздушное тесто и сочная начинка

Закрытый пирог с капустой и мясом — самый вкусный и нежный.

Закрытый пирог с капустой и мясом: ингредиенты

Закрытый пирог с капустой и мясом

Тесто:

  1. Прессованные дрожжи — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  2. Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  5. Сметана — 300 гр. (триста грамм)
  6. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Лук — 200 гр. (двести грамм)
  3. Капуста — 600 гр. (шестьсот грамм)
  4. Растительное масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  5. Перец, соль, специи — по вкусу

Кроме этого:

  1. Желток — 1 шт. (одна штука)
  2. Сметана — 1 ч. л (одна штука)

Способ приготовления:

  • Налейте в миску тёплое молоко, добавьте дрожжи, сахар и перемешайте. В массу добавьте сметану и перемешайте. Затем всыпьте немного муки,  соль и снова перемешайте. Затем частями вводите муку и замесите тесто. В процессе замеса введите сливочное масло.
  • Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом и оставьте подниматься в тёплом месте.
  • Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте до золотистого цвета. К нему выложите фарш, обжарьте до готовности, поперчите, посолите, добавьте специи и перемешайте.
  • Нашинкуйте капусту и слегка помните руками, выложите в сковороду и обжарьте до румяности отдельно от фарша.
  • Выложите в миску фарш и капусту, измельчённую зелень и перемешайте.
  • От теста отрезаем небольшой кусочек, остальное тесто раскатайте и переложите в форму, сделайте дно и бортики, выложите начинку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт и выложите сверху фарша, плотно скрепите края, в центре сделайте углубление, накройте плёнкой и оставьте на 10-15 минут.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Смешайте желток и сметану, смажьте подошедший пирог полученной смесью и поставьте в духовку на 30-35 минут.

Закрытый пирог с капустой и мясом готов.

Закрытый пирог с капустой и мясом. Мягкое , воздушное тесто и сочная начинка 2

Приятного аппетита!

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