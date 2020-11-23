Скатерть-Самобранка

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Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Сегодня, когда кухня стала красивой и стильной, а посуду мы покупаем ей под стать, мало кто помнит о том, какая посуда была в советское время. Когда я езжу к бабушке, то всегда возвращаюсь в свое детство, в котором и мои родители покупали такие сервизы и ставили их на видное место.

Хрустальные салатники

Шик и блеск – это новогодний стол и на нем салаты в такой хрустальной посуде. Если ее много в доме, значит, семья живет в достатке – в то время не то, что нельзя было купить посуду, она доступной была, но вот достать  ее в магазине было трудно.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Стеклянные креманки

Эту посуду мало кто использовал – одни не знали, что это такое, другие считали, что это просто баловство. Ну а те, кто любил все изысканное и утонченное, обязательно ставили на стол.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Ситечко для чая

Даже сегодня многие любят его использовать. Такие ситечка были самые разные – с пружинкой, которая автоматически закрывала крышечку, чтобы чай не высыпался, с защелками, в виде простого ситечка и т.д.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Электрический самовар

Эту посуду любили многие и очень часто, когда собирались в гости к родственникам, которых давно не видели или за границу, то покупался такой самовар.  Чуть дороже стоили расписные самовары с хохломской или гжельской росписью.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Металлические подстаканники

Красивая и практичная вещь – просто ставим стакан и не обжигаемся, когда пьем чай. Чаще всего, такие подстаканники использовались в поездах и именно оттуда они и попадали в дома.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Молочные бидоны

Эмалированные бидоны с крышкой очень помогали в хозяйстве: с ними ходили в магазины и на рынки, наливали туда сметану, молоко, пиво, лимонад на разлив.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Селедочница хрустальная, стеклянная, керамическая

Стоили они копейки и всегда использовались по назначению – какое застолье в советской стране без селедки с луком.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Хлебница

Эту посуду изготавливали из самых разных материалов, даже делали самостоятельно. В посуде кроме хлеба можно было встретить все, что угодно, от фруктов, до конфет.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Оцинкованный тазик или шайка

Самый дешевый вариант емкости для стирки и похода в баню.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Стеклянная тара для молока

Такие бутылки в пустом виде стоили 15 копеек и если собрать всего несколько штук. Можно было купить целую бутылку молока или что-то другое. Так же и с лимонадом было.

Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

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