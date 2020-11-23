Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Сегодня, когда кухня стала красивой и стильной, а посуду мы покупаем ей под стать, мало кто помнит о том, какая посуда была в советское время. Когда я езжу к бабушке, то всегда возвращаюсь в свое детство, в котором и мои родители покупали такие сервизы и ставили их на видное место.

Хрустальные салатники

Шик и блеск – это новогодний стол и на нем салаты в такой хрустальной посуде. Если ее много в доме, значит, семья живет в достатке – в то время не то, что нельзя было купить посуду, она доступной была, но вот достать ее в магазине было трудно.

Стеклянные креманки

Эту посуду мало кто использовал – одни не знали, что это такое, другие считали, что это просто баловство. Ну а те, кто любил все изысканное и утонченное, обязательно ставили на стол.

Ситечко для чая

Даже сегодня многие любят его использовать. Такие ситечка были самые разные – с пружинкой, которая автоматически закрывала крышечку, чтобы чай не высыпался, с защелками, в виде простого ситечка и т.д.

Электрический самовар

Эту посуду любили многие и очень часто, когда собирались в гости к родственникам, которых давно не видели или за границу, то покупался такой самовар. Чуть дороже стоили расписные самовары с хохломской или гжельской росписью.

Металлические подстаканники

Красивая и практичная вещь – просто ставим стакан и не обжигаемся, когда пьем чай. Чаще всего, такие подстаканники использовались в поездах и именно оттуда они и попадали в дома.

Молочные бидоны

Эмалированные бидоны с крышкой очень помогали в хозяйстве: с ними ходили в магазины и на рынки, наливали туда сметану, молоко, пиво, лимонад на разлив.

Селедочница хрустальная, стеклянная, керамическая

Стоили они копейки и всегда использовались по назначению – какое застолье в советской стране без селедки с луком.

Хлебница

Эту посуду изготавливали из самых разных материалов, даже делали самостоятельно. В посуде кроме хлеба можно было встретить все, что угодно, от фруктов, до конфет.

Оцинкованный тазик или шайка

Самый дешевый вариант емкости для стирки и похода в баню.

Стеклянная тара для молока

Такие бутылки в пустом виде стоили 15 копеек и если собрать всего несколько штук. Можно было купить целую бутылку молока или что-то другое. Так же и с лимонадом было.