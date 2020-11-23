Любимая посуда из советского прошлого, которая сейчас забыта! Теперь она никому не нужна

Сегодня, когда кухня стала красивой и стильной, а посуду мы покупаем ей под стать, мало кто помнит о том, какая посуда была в советское время. Когда я езжу к бабушке, то всегда возвращаюсь в свое детство, в котором и мои родители покупали такие сервизы и ставили их на видное место.
Хрустальные салатники
Шик и блеск – это новогодний стол и на нем салаты в такой хрустальной посуде. Если ее много в доме, значит, семья живет в достатке – в то время не то, что нельзя было купить посуду, она доступной была, но вот достать ее в магазине было трудно.
Стеклянные креманки
Эту посуду мало кто использовал – одни не знали, что это такое, другие считали, что это просто баловство. Ну а те, кто любил все изысканное и утонченное, обязательно ставили на стол.
Ситечко для чая
Даже сегодня многие любят его использовать. Такие ситечка были самые разные – с пружинкой, которая автоматически закрывала крышечку, чтобы чай не высыпался, с защелками, в виде простого ситечка и т.д.
Электрический самовар
Эту посуду любили многие и очень часто, когда собирались в гости к родственникам, которых давно не видели или за границу, то покупался такой самовар. Чуть дороже стоили расписные самовары с хохломской или гжельской росписью.
Металлические подстаканники
Красивая и практичная вещь – просто ставим стакан и не обжигаемся, когда пьем чай. Чаще всего, такие подстаканники использовались в поездах и именно оттуда они и попадали в дома.
Молочные бидоны
Эмалированные бидоны с крышкой очень помогали в хозяйстве: с ними ходили в магазины и на рынки, наливали туда сметану, молоко, пиво, лимонад на разлив.
Селедочница хрустальная, стеклянная, керамическая
Стоили они копейки и всегда использовались по назначению – какое застолье в советской стране без селедки с луком.
Хлебница
Эту посуду изготавливали из самых разных материалов, даже делали самостоятельно. В посуде кроме хлеба можно было встретить все, что угодно, от фруктов, до конфет.
Оцинкованный тазик или шайка
Самый дешевый вариант емкости для стирки и похода в баню.
Стеклянная тара для молока
Такие бутылки в пустом виде стоили 15 копеек и если собрать всего несколько штук. Можно было купить целую бутылку молока или что-то другое. Так же и с лимонадом было.
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