Салат из кабачков с огурцами: настолько вкусный, что сражает наповал

Новый рецепт летнего салата: все, кто его пробовали, были сражены наповал.
Салат из кабачков с огурцами настолько нежный, сочный и вкусный, что трудно остановиться. Готовится всего из четырех основных ингредиентов, поэтому считается бюджетным блюдом. Но при этом обалденно вкусный: можно подавать и как самостоятельную закуску, и в качестве гарнира к любым мясным блюдам. Салат полезный, так как содержит минимум калорий (никакого майонеза) и максимум витаминов. А благодаря яйцам получается сытным: отличный легкий ужин в жаркие летние дни.
Состав продуктов
- 400 грамм кабачков (один кабачок среднего размера);
- одна головка репчатого лука;
- два свежих огурца;
- три куриных яйца;
- три столовых ложки растительного масла;
- 1/3 чайной ложки соли;
- специи – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Салат из кабачков с огурцами: пошаговый процесс приготовления
- Кабачок промываем, очищаем от кожуры и вынимаем семечки. Если кабачки молодые, этот этап можно пропустить.
- Натираем кабачки на крупной терке, перекладываем в миску.
- Головку репчатого лука среднего размера, очищенную и промытую, нарезаем маленькими кубиками.
- На сковороду наливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло), разогреваем его и выкладываем лук. Обжариваем его до полупрозрачности.
- Затем отправляем в сковороду кабачки, обжариваем все вместе (периодически помешивая) еще 5-7 минут: до полного испарения жидкости.
- Перекладываем обжаренные овощи в миску и даем остыть.
- Два свежих огурца среднего размера нарезаем тонкой соломкой.
- Сваренные заранее вкрутую куриные яйца нарезаем соломкой (лучше воспользоваться яйцерезкой).
- Совет. Если нет времени на то, что отварить яйца, вы можете приготовить их на сковороде: как это сделать за 1 минуту смотрите на нашем сайте.
- В миску с остывшими кабачками отправляем огурцы, яйца, солим и перчим по вкусу.
- Добавляем туда же любимую зелень, мелко порезанную (мне нравится с укропом или петрушкой), все хорошо перемешиваем.
Приятного всем аппетита и летнего настроения
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии