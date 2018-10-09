Салат из кабачков с огурцами: настолько вкусный, что сражает наповал

Новый рецепт летнего салата: все, кто его пробовали, были сражены наповал.

Салат из кабачков с огурцами настолько нежный, сочный и вкусный, что трудно остановиться. Готовится всего из четырех основных ингредиентов, поэтому считается бюджетным блюдом. Но при этом обалденно вкусный: можно подавать и как самостоятельную закуску, и в качестве гарнира к любым мясным блюдам. Салат полезный, так как содержит минимум калорий (никакого майонеза) и максимум витаминов. А благодаря яйцам получается сытным: отличный легкий ужин в жаркие летние дни.

Состав продуктов

400 грамм кабачков (один кабачок среднего размера);

одна головка репчатого лука;

два свежих огурца;

три куриных яйца;

три столовых ложки растительного масла;

1/3 чайной ложки соли;

специи – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Салат из кабачков с огурцами: пошаговый процесс приготовления

Кабачок промываем, очищаем от кожуры и вынимаем семечки. Если кабачки молодые, этот этап можно пропустить. Натираем кабачки на крупной терке, перекладываем в миску. Головку репчатого лука среднего размера, очищенную и промытую, нарезаем маленькими кубиками. На сковороду наливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло), разогреваем его и выкладываем лук. Обжариваем его до полупрозрачности. Затем отправляем в сковороду кабачки, обжариваем все вместе (периодически помешивая) еще 5-7 минут: до полного испарения жидкости. Перекладываем обжаренные овощи в миску и даем остыть. Два свежих огурца среднего размера нарезаем тонкой соломкой. Сваренные заранее вкрутую куриные яйца нарезаем соломкой (лучше воспользоваться яйцерезкой). Совет. Если нет времени на то, что отварить яйца, вы можете приготовить их на сковороде: как это сделать за 1 минуту смотрите на нашем сайте. В миску с остывшими кабачками отправляем огурцы, яйца, солим и перчим по вкусу. Добавляем туда же любимую зелень, мелко порезанную (мне нравится с укропом или петрушкой), все хорошо перемешиваем.

Приятного всем аппетита и летнего настроения

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!