Шарлотка со сливами. Изумительный вкус лакомства с кислинкой

Шарлотка со сливами очень проста в приготовлении и безумно вкусная.
Шарлотка со сливами: ингредиенты
- Мука – ½ ст. (пол стакана)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Тёмные суховатые сливы – 500 г. (пятьсот грамм)
- Ром или коньяк – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Натуральный йогурт – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Сахарная пудра для обсыпки – по желанию
- Сливочное масло для обмазки формы
Процесс приготовления:
- Освободите разрезанные на половинки или четвертинки сливы от косточек и сбрызните алкоголем.
- Миксером хорошо взбейте яйца, постепенно подсыпая сахар.
- Добавьте смешанную с разрыхлителем муку, перемешайте.
- Миксером взбейте сметану или йогурт и аккуратно введите в тесто.
- Маслом смажьте форму для запекания, присыпьте мукой или сухарями.
- Выложите сливы и залейте тестом.
- Выпекайте около 50 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Остудите готовую шарлотку и по желанию обсыпьте сахарной пудрой.
Шарлотка со сливами интересно и безумно вкусно.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии