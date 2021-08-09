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Шарлотка со сливами. Изумительный вкус лакомства с кислинкой

Шарлотка со сливами очень проста в приготовлении и безумно вкусная.

Шарлотка со сливами: ингредиенты

Шарлотка со сливами. Изумительный вкус лакомства с кислинкой 2

  1. Мука – ½ ст. (пол стакана)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар – ½ ст. (пол стакана)
  4. Тёмные суховатые сливы – 500 г. (пятьсот грамм)
  5. Ром или коньяк – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Натуральный йогурт – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
  7. Сахарная пудра для обсыпки – по желанию
  8. Сливочное масло для обмазки формы

Процесс приготовления:

  • Освободите разрезанные на половинки или четвертинки сливы от косточек и сбрызните алкоголем.
  • Миксером хорошо взбейте яйца, постепенно подсыпая сахар.
  • Добавьте смешанную с разрыхлителем муку, перемешайте.
  • Миксером взбейте сметану или йогурт и аккуратно введите в тесто.
  • Маслом смажьте форму для запекания, присыпьте мукой или сухарями.
  • Выложите сливы и залейте тестом.
  • Выпекайте около 50 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  • Остудите готовую шарлотку и по желанию обсыпьте сахарной пудрой.

Шарлотка со сливами интересно и безумно вкусно.

Шарлотка со сливами

Пеките на здоровье!

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