Подслушала, как продавец советовал стирать тюль, чтобы он стал кристально белым. Побежала пробовать

Тюль от длительного использования может стать тусклой, потерять свою белизну. Даже в том случае, когда ткань регулярно стирают, она все равно теряет свой первоначальный цвет.

Как правильно ухаживать за материалом

отряхиваем ткань от пыли и прилипшей грязи;

замачиваем тюль в теплой воде с небольшим количеством порошка на 5 минут. Этот этап необходим для того, чтобы удалить лишнюю грязь;

споласкиваем материал в прохладной воде;

в теплой воде растворяем стакан соли для смягчения воды и замачиваем изделие. Оставляем на 2 часа, за это время соль разъест всю грязь;

споласкиваем в теплой воде и стираем в воде с порошком или гелем;

хорошо полощем в прохладной воде с уксусом.

Отряхиваем материал от воды и развешиваем просушиваться. По желанию, воду можно подсинить, чтобы занавеска приобрела красивый, голубой оттенок.

Стирать такого рода материалы в горячей воде не рекомендуется, они быстро становятся желтыми.