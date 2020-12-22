Мы неправильно открываем консервы, я это понял когда увидел хитрый способ вскрытия жестяных банок обычной открывашкой

Все гениальное просто. Оказывается с помощью обычной открывалки можно вскрывать жестянки быстро и без лишних движений. Не так как мы привыкли.

Этот способ подглядел у друзей, с которыми отмечали окончание трудовой недели. Сейчас я покажу этот действие на примере тушенки из говядины (купил в светофоре на пробу) Но прежде напомню как мы все производим вскрытие жестяной банки с продуктами, не имеющий «ключа»

Взяв открывашку в руку, мы протыкаем банку.

И начинаем поступательные движения вверх — вниз, лезвия при этом производит резку металла по полсантиметра.

Края банки и «крышка» остаются неровными. Об рваные края легко поранится. Кстати кому интересно содержимое дешевой тушенки из светофора , за 80 рублей.

Как вам мясосодержащий продукт? Супруга отказалось ее есть. Мяса очень мало, жира и желе много. Не берите! Отложил ее собакам. Они то будут ей рады.

Посмотрите на фото ниже. Банка снизу открыта обычным способом. Банка выше хитрым действием.

И так чтоб быстро открыть банку с помощью открывашки, так же прбиваем банку. Режущее жало выставляется под острым углом:

Второй рукой крепко держим банку, и прикладывая усилие на лезвие начинаем резать металл.

Словно у вас нож в руках.

Скорость вскрытия в несколько раз быстрее, чем при обычном способе. В отличие от ножа, руку себе проткнуть сложно.

Скоро Новый Год, любимые девушки начнут готовить салаты и просить открыть банки. И тут вы, будете удивлять их хитрым способом вскрытия консерв