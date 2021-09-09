Торт без выпечки Нежность. Элементарное решение сложной задачи

Торт без выпечки Нежность очень легко приготовить. Такой простой десерт идеально подойдёт к чаю или кофе.
Торт без выпечки Нежность: ингредиенты
Крем:
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра)
- Печенье — 200 гр. (двести грамм)
- Сгущённое молоко — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Ванилин — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Глазурь:
- Молоко — 12 ст. л (двенадцать столовых ложек)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Какао — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Процесс приготовления:
- Яйца взбейте в небольшой кастрюле до образования однородной массы.
- В ёмкость добавьте молоко, ванилин и сгущёнку. тщательно перемешайте.
- Кастрюлю поставьте на слабый огонь и доведите смесь до кипения, затем крем снимите с огня и дайте ему остыть.
- Теперь приготовьте глазурь: в металлической ёмкости соедините сахар и какао, затем добавьте молоко. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Поставьте ёмкость на огонь и, постоянно помешивая, варите глазурь до образования однородной массы. Когда тягучая смесь будет готов, снимите кастрюлю с огня.
- Сливочное масло нарежьте кубиками и дайте размягчиться, слегка взбейте с помощью миксера. Взбитое масло и остывший крем соедините в глубокой ёмкости и взбейте ещё раз.
- Теперь соберите торт: сперва выложите первый слой из печенья, затем смажьте кремом, выложите второй слой печенья и крема, повторяйте до тех пор, пока не закончится печенье.
- В конце залейте глазурью и отправьте на 3-4 часа в холодильник.
Торт без выпечки Нежность — просто и вкусно
Приятного аппетита1
Свежие комментарии