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Торт без выпечки Нежность. Элементарное решение сложной задачи

Торт без выпечки Нежность очень легко приготовить. Такой простой десерт идеально подойдёт к чаю или кофе.

Торт без выпечки Нежность: ингредиенты

Торт без выпечки Нежность

Крем:

  1. Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитра)
  2. Печенье — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сгущённое молоко — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  6. Ванилин — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Глазурь:

  1. Молоко — 12 ст. л (двенадцать столовых ложек)
  2. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  3. Какао — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Процесс приготовления:

Торт без выпечки Нежность. Элементарное решение сложной задачи 5

  • Яйца взбейте в небольшой кастрюле до образования однородной массы.
  • В ёмкость добавьте молоко, ванилин и сгущёнку. тщательно перемешайте.
  • Кастрюлю поставьте на слабый огонь и доведите смесь до кипения, затем крем снимите с огня и дайте ему остыть.
  • Теперь приготовьте глазурь: в металлической ёмкости соедините сахар и какао, затем добавьте молоко. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  • Поставьте ёмкость на огонь и, постоянно помешивая, варите глазурь до образования однородной массы. Когда тягучая смесь будет готов, снимите кастрюлю с огня.
  • Сливочное масло нарежьте кубиками и дайте размягчиться, слегка взбейте с помощью миксера. Взбитое масло и остывший крем соедините в глубокой ёмкости и взбейте ещё раз.
  • Теперь соберите торт: сперва выложите первый слой из печенья, затем смажьте кремом, выложите второй слой печенья и крема, повторяйте до тех пор, пока не закончится печенье.
  • В конце залейте глазурью и отправьте на 3-4 часа в холодильник.

Торт без выпечки Нежность — просто и вкусно

Торт без выпечки Нежность. Элементарное решение сложной задачи 6

Приятного аппетита1

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